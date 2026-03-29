Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightലിവ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 29 March 2026 1:25 PM IST
    Updated On
    date_range 29 March 2026 1:26 PM IST

    ലിവ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോഴ്​സുകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    ലിവ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയിലെ കോഴ്​സുകൾ
    cancel


    Mujeebulla K.M


    മാധ്യമ ലോകം: ആശയങ്ങളുടെയും വാർത്തകളുടെയും കളം (Faculty of Media and Public Relations)

    മാധ്യമപ്രവർത്തനം എന്നത് ഇന്ന് പത്രത്തിലും ടി.വിയിലും മാത്രം ഒതുങ്ങിനിൽക്കുന്നില്ല. ലിവ കോളേജിലെ ബാച്ചിലർ ഓഫ് മാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം നാല് പ്രധാന മേഖലകളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

    പബ്ലിക് റിലേഷൻസ്(പി.ആർ): ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെയോ വ്യക്തിയുടെയോ സൽപേര് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും, പൊതുജനങ്ങളുമായി നല്ല ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും പി.ആർ പ്രഫഷണലുകൾ അത്യാവശ്യമാണ്. കോർപ്പറേറ്റ് ലോകത്ത് ഉയർന്ന ശമ്പളം ലഭിക്കുന്ന ജോലിയാണിത്.

    അഡ്വർടൈസിങ്​: പരസ്യകലയിൽ അഭിരുചിയുള്ളവർക്ക്, ബ്രാൻഡിങും കോപ്പി റൈറ്റിങും വിഷ്വൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും പഠിക്കാൻ ഈ കോഴ്‌സ് സഹായിക്കും.

    ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ: യൂട്യൂബ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ന്യൂസ് പോർട്ടലുകൾ എന്നിവയുടെ ലോകത്ത്, കണ്ടന്റ് ക്രിയേഷൻ, വീഡിയോ പ്രൊഡക്ഷൻ, സോഷ്യൽ മീഡിയ മാനേജ്‌മെന്റ് എന്നിവ പഠിക്കാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

    ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ആൻഡ് ഗവൺമെന്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ: സർക്കാർ വകുപ്പുകളിലും മന്ത്രാലയങ്ങളിലും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓഫീസർമാരായി പ്രവർത്തിക്കാൻ ഈ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ അവസരമൊരുക്കുന്നു.

    ഹെൽത്ത് സയൻസസ്: സേവനവും ജോലിയും (Faculty of Medical and Health Sciences)

    യു.എ.ഇയിൽ ഏറ്റവും വേഗത്തിൽ വളരുന്ന മേഖലയാണ് ഹെൽത്ത് കെയർ. ഡോക്ടർമാർക്കൊപ്പം തന്നെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ് പാരാമെഡിക്കൽ, അലൈഡ് ഹെൽത്ത് പ്രൊഫഷണലുകളും. ലിവ നൽകുന്ന 7 ബി.എസ്.സി കോഴ്‌സുകൾ ഇവയാണ്:

    ഹെൽത്ത് മാനേജ്‌മെന്റ് ആൻഡ് ഇൻഫോർമാറ്റിക്സ്: ആശുപത്രികൾ, ക്ലിനിക്കുകൾ എന്നിവയുടെ ഭരണപരമായ കാര്യങ്ങൾ, രോഗികളുടെ വിവരങ്ങൾ ഡിജിറ്റലായി സൂക്ഷിക്കുന്ന രീതികൾ എന്നിവയാണ് ഇതിൽ പഠിക്കുന്നത്. നോൺ-ക്ലിനിക്കൽ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഇത് മികച്ചതാണ്.

    മെഡിക്കൽ ലബോറട്ടറി അനാലിസിസ്: രക്തപരിശോധന മുതൽ സങ്കീർണമായ മൈക്രോബയോളജി ടെസ്റ്റുകൾ വരെ നടത്തുന്ന ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻമാർ ആധുനിക വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ കണ്ണുകളാണ്.

    മെഡിക്കൽ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഇമേജിങ്​: എക്സ്-റേ, സി.ടി സ്കാൻ, എം.ആർ.ഐ സ്കാൻ എന്നിവ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന റേഡിയോഗ്രാഫർമാർക്ക് വിദേശത്തും നാട്ടിലും മികച്ച ജോലി സാധ്യതയുണ്ട്.

    എമർജൻസി മെഡിക്കൽ കെയർ: ആംബുലൻസുകളിലും അത്യാഹിത വിഭാഗങ്ങളിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന പാരാമെഡിക്കുകൾ, അപകടത്തിൽപ്പെട്ടവരുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ ആദ്യം ഓടിയെത്തുന്നവരാണ്. ധീരമായ ഒരു പ്രൊഫഷനാണിത്.

    റെസ്പിറേറ്ററി കെയർ: ശ്വാസകോശ സംബന്ധമായ അസുഖങ്ങളുള്ള രോഗികൾക്ക് വെന്റിലേറ്റർ സഹായം നൽകുന്നതിലും മറ്റും വിദഗ്ദ്ധരായ റെസ്പിറേറ്ററി തെറാപ്പിസ്റ്റുകളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന കോഴ്‌സാണിത്.

    ഒക്യുപേഷണൽ തെറാപ്പി: അപകടങ്ങളോ അസുഖങ്ങളോ മൂലം ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ, അവരുടെ ദൈനംദിന ജോലികൾ ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തരാക്കുന്ന ചികിത്സാ രീതിയാണിത്.

    ഫിസിയോതെറാപ്പി: പേശികൾക്കും എല്ലുകൾക്കും ഉണ്ടാകുന്ന ക്ഷതങ്ങൾ ചികിത്സിക്കുന്നതിനും, വ്യായാമത്തിലൂടെ ആരോഗ്യം വീണ്ടെടുക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന ഫിസിയോ തെറാപ്പിസ്റ്റുകൾക്ക് സ്പോർട്സ് ടീമുകളിലും ആശുപത്രികളിലും അവസരങ്ങളുണ്ട്.

    എൻജിനീയറിങ്​ & ഐ.ടി: ഭാവിയുടെ നിർമ്മാതാക്കൾ (Faculty of Engineering & IT)

    ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ അഭിരുചിയുള്ളവർക്ക്, പരമ്പരാഗത എൻജിനീയറിങ്​ ശാഖകൾക്കൊപ്പം അത്യാധുനിക ഐ.ടി കോഴ്‌സുകളും ലിവ നൽകുന്നു.

    എൻജിനീയറിങ്​ ശാഖകൾ:

    മെക്കാനിക്കൽ എൻജിനീയറിങ്​: യന്ത്രങ്ങളുടെ രൂപകൽപ്പനയും നിർമ്മാണവും പഠിക്കുന്ന ഈ ശാഖ എക്കാലത്തെയും ‘റോയൽ’ ബ്രാഞ്ച് ആണ്.

    ഓട്ടോമൊബൈൽ, എനർജി, നിർമ്മാണം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അവസരങ്ങളുണ്ട്.

    ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എൻജിനീയറിങ്​: വ്യവസായശാലകളുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുക, ഉൽപ്പാദന ചിലവ് കുറക്കുക, സിസ്റ്റംസ് ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ കാതൽ.

    ഡാറ്റാ സയൻസ് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് എൻജിനീയറിങ്​: ലോകം ഡാറ്റയാൽ നിയന്ത്രിക്കപ്പെടുന്ന കാലത്ത്, ഡാറ്റാ സയന്റിസ്റ്റുകൾക്കും എ.ഐ എൻജിനീയർമാർക്കും സ്വർണവിലയാണ്. ബിഗ് ഡാറ്റ അനാലിസിസ്, മെഷീൻ ലേണിങ്​ എന്നിവയാണ് ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്.

    ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി(ഐ.ടി):

    ഐടി മേഖലയിൽ മാത്രം ലിവ മൂന്ന് വ്യത്യസ്ത ട്രാക്കുകൾ നൽകുന്നു:

    ജനറൽ ട്രാക്ക്: സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഡെവലപ്‌മെന്റ്, വെബ് ഡിസൈനിംഗ്, ഡാറ്റാബേസ് തുടങ്ങിയ ഐ.ടിയുടെ അടിസ്ഥാന കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന കോഴ്‌സ്.

    ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻറലിജൻസ് (AI Concentration): നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന ഈ കോഴ്‌സ്, റോബോട്ടിക്സ്, നാച്ചുറൽ ലാംഗ്വേജ് പ്രോസസിങ്​ തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലേക്ക് വഴി തുറക്കുന്നു.

    നെറ്റ്‌വർക്ക്സ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ്​: ഇന്ന് ഒട്ടുമിക്ക കമ്പനികളും ക്ലൗഡ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലേക്ക് (AWS, Azure, Google Cloud) മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയും ക്ലൗഡ് ആർക്കിടെക്ചറും പഠിക്കുന്നവർക്ക് മികച്ച പാക്കേജിൽ ജോലി ലഭിക്കും.

    സ്കോളർഷിപ്പുകൾ -പഠിക്കാൻ പണം തടസ്സമാകില്ല (Scholarships & Financial Aid)

    ലിവ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആകർഷണം അവരുടെ ഉദാരമായ സ്കോളർഷിപ്പ് പദ്ധതികളാണ്. പഠിക്കാൻ മിടുക്കരാണെങ്കിൽ ഫീസിന്‍റെ പകുതി വരെ കുറഞ്ഞു കിട്ടും!

    1. മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പ് (High School Merit Scholarship)

    പ്ലസ് ടു (High School) മാർക്കിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫീസ് ഇളവുകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

    95ശതമാനം - 100ശതമാനം മാർക്ക്: ട്യൂഷൻ ഫീസിൽ 50ശതമാനം ഇളവ്.

    90ശതമാനം - 94.99ശതമാനം മാർക്ക്: ട്യൂഷൻ ഫീസിൽ 30ശതമാനം ഇളവ്.

    85ശതമാനം - 89.99ശതമാനം മാർക്ക്: ട്യൂഷൻ ഫീസിൽ 20ശതമാനം ഇളവ്.

    80ശതമാനം - 84.99ശതമാനം മാർക്ക്: ട്യൂഷൻ ഫീസിൽ 15ശതമാനം ഇളവ്.

    (ശ്രദ്ധിക്കുക: മെഡിക്കൽ എമർജൻസി കെയർ, റെസ്പിറേറ്ററി കെയർ തുടങ്ങിയ ചില പ്രത്യേക കോഴ്‌സുകൾക്ക് ഈ നിരക്കുകളിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങളുണ്ടാകാം, ഉദാഹരണത്തിന് 95ശതമാനം മാർക്കിന് 25ശതമാനം ഇളവ്).

    ചെയർമാൻസ് സ്കോളർഷിപ്പ് (Chairman’s Scholarship)

    നിലവിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് മികച്ച അക്കാദമിക് നിലവാരം (CGPA 3.7-ന് മുകളിൽ) നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചാൽ ഫീസിൽ വലിയ ഇളവുകൾ ലഭിക്കും.

    സഹോദരങ്ങൾക്കുള്ള ഇളവ് (Kinship Scholarship).

    ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഒന്നിലധികം പേർ ലിവയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് പ്രത്യേക ഇളവുണ്ട്:

    1. ആദ്യത്തെ 3 പേർക്ക്: 10ശതമാനം ഇളവ്.

    2. നാലാമത്തെ ആളാണെങ്കിൽ: 15ശതമാനം ഇളവ്.

    സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും മറ്റും (Partner Scholarships)

    ഫസ (Fazaa), ഇസാദ് (Esaad), ഹോംലാൻഡ് പ്രൊട്ടക്ടേഴ്സ് (Homat Al Watan) കാർഡുകൾ ഉള്ളവർക്ക് ലിവയിൽ പ്രത്യേക ഡിസ്കൗണ്ടുകൾ ലഭ്യമാകാറുണ്ട്. അഡ്മിഷൻ സമയത്ത് ഈ കാർഡുകൾ ഹാജരാക്കിയാൽ മതി.

    സാമ്പത്തിക സഹായം (Financial Aid). നല്ല മാർക്കുണ്ട്, എന്നാൽ സാമ്പത്തികമായി പിന്നോക്കം നിൽക്കുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്ക് 10ശതമാനം മുതൽ 25ശതമാനം വരെ ഫീസ് ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ‘നീഡ്-ബേസ്ഡ്’(Need-based) സഹായങ്ങളും ലിവ നൽകുന്നു.

    ക്യാമ്പസ് ലൈഫും മറ്റ് അവസരങ്ങളും

    പഠനം വെറും ക്ലാസ് മുറികളിൽ ഒതുങ്ങുന്നില്ല. അബൂദബിയിലെയും അൽഐനിലെയും കാമ്പസുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് നൽകുന്നത് മികച്ച അനുഭവങ്ങളാണ്.

    സ്മാർട്ട് ലാബുകൾ: ഹെൽത്ത് സയൻസ് വിദ്യാർഥികൾക്കായി അത്യാധുനിക ലാബുകൾ, മീഡിയ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ടിവി/റേഡിയോ സ്റ്റുഡിയോകൾ, എൻജിനീയറിങ്​ ലാബുകൾ എന്നിവ ഇവിടെ സജ്ജമാണ്.

    വിനോദം & കായികം: പഠനത്തിനിടയിൽ ആശ്വാസത്തിനായി ഗെയിമിംഗ് ഏരിയകൾ (ബില്യാർഡ്‌സ്, പ്ലേസ്റ്റേഷൻ), ജിംനേഷ്യം, ഔട്ട്‌ഡോർ സ്പോർട്സ് സൗകര്യങ്ങൾ എന്നിവയുണ്ട്.

    കരിയർ ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെന്റർ(CDO): പഠനം കഴിഞ്ഞ് ജോലി അന്വേഷിച്ച് അലയേണ്ടി വരില്ല. ലിവയിലെ കരിയർ സെന്റർ വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇന്‍റേൺഷിപ്പുകൾ കണ്ടെത്താനും, സി.വി(CV) തയ്യാറാക്കാനും, ഇന്റർവ്യൂ പരിശീലനം നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. പ്രമുഖ കമ്പനികളുമായുള്ള ഇവരുടെ പാർട്ണർഷിപ്പ് വഴി ക്യാമ്പസ് പ്ലേസ്‌മെന്റുകളും നടക്കാറുണ്ട്.

    ലിവ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വെറുമൊരു കലാലയമല്ല, മറിച്ച് നിങ്ങളുടെ കരിയർ സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് ചിറകു നൽകുന്ന ഇടമാണ്.

    അബൂദബിയുടെയും അൽഐനിന്‍റെയും സൗകര്യപ്രദമായ കാമ്പസുകളിൽ, താങ്ങാവുന്ന ഫീസിൽ, ആധുനികമായ 30 ബിരുദ കോഴ്‌സുകളിൽ ഒന്ന് തിരഞ്ഞെടുത്ത് പഠിക്കാൻ ലഭിക്കുന്ന ഈ അവസരം പാഴാക്കരുത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അഡ്മിഷൻ നടപടികൾക്കും ലിവ യൂനിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് (lu.ac.ae) സന്ദർശിക്കാം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Select A Tag
    News Summary - Courses at Liva University
    Next Story
    X