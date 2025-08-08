Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 7:45 AM IST

    എൻജി​നീയറിങ്​ പ്രവേശനം: സംവരണ അട്ടിമറിക്ക്​ വീണ്ടും കളമൊരുങ്ങുന്നു

    • സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ കു​ട്ടി​ക​ൾ മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​​ മാ​റു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യാ​ൻ നീ​ക്കം
    • മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ പു​തി​യ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ ക്ഷ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ അ​ട്ടി​മ​റി നീ​ക്കം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന്​​ മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റി​ലേ​ക്കു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ മാ​റ്റം ത​ട​ഞ്ഞ്​ എ​ൻ​ജി​​നീ​യ​റി​ങ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ൽ വീ​ണ്ടും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക്​ ക​ള​മൊ​രു​ങ്ങു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ന​ട​ന്ന സം​വ​ര​ണ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക്​ സ​മാ​ന​മാ​യ അ​ട്ടി​മ​റി​ക്ക്​ വ​ഴി​യൊ​രു​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ഓ​പ്​​ഷ​ൻ ക്ഷ​ണി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    സാ​ധാ​ര​ണ ഗ​തി​യി​ൽ ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന ഓ​പ്​​ഷ​ൻ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ മൂ​ന്ന്​ റൗ​ണ്ടി​ലും എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. ഈ ​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലെ​ല്ലാം പു​തി​യ കോ​ള​ജു​ക​ളോ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളോ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​വ​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മേ പു​തു​താ​യി ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യു​മാ​യി​രു​ന്നു​ള്ളൂ. എ​ന്നാ​ൽ, ഇ​ത്ത​വ​ണ മൂ​ന്നാം അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്​ പു​തു​താ​യി ഓ​പ്​​ഷ​ൻ ക്ഷ​ണി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    നി​ല​വി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​വ​ർ മാ​റ്റം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ പു​തി​യ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ല്ലെ​ന്ന്​ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ർ​ദേ​ശ​വും ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തു​വ​ഴി നി​ല​വി​ൽ സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ​വ​ർ പു​തി​യ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും അ​ർ​ഹ​ത​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റു​ന്ന​ത്​ ത​ട​യു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ ഈ ​നി​ർ​ദേ​ശം.

    സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ർ​ഥി മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റി​യാ​ൽ ഒ​ഴി​വു​വ​രു​ന്ന സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ അ​തേ സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക്ക്​ പു​തു​താ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും. എ​ന്നാ​ൽ, സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലു​ള്ള​വ​ർ നി​ല​വി​ൽ ല​ഭി​ച്ച സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റി​ൽ തു​ട​രു​ക​യും പു​തി​യ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കാ​തി​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​തോ​ടെ അ​തേ സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ സീ​റ്റ്​ ല​ഭി​ക്കാ​തെ വ​രി​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട്​ അ​ലോ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റ്​ സീ​റ്റ്​ ഫി​ല്ലി​ങ്​ റൗ​ണ്ട്​ എ​ന്നാ​ക്കി മാ​റ്റി പു​തി​യ ഓ​പ്​​ഷ​ൻ ക്ഷ​ണി​ച്ച്, സം​വ​ര​ണ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളെ മെ​റി​റ്റ്​ സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക്​ അ​ർ​ഹ​ത​ക്ക​നു​സ​രി​ച്ച്​ മാ​റ്റാ​തെ മെ​റി​റ്റും സം​വ​ര​ണ​വും അ​ട്ടി​മ​റി​ക്കു​ന്ന അ​ലോ​ട്ട്​​​മെ​ന്‍റ്​ ‘മാ​ധ്യ​മം’ വാ​ർ​ത്ത​യെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ്​ ഇ​ട​പെ​ട്ട്​ റ​ദ്ദാ​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

