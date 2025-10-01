Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightമത്സരപരീക്ഷ പരിശീലനം:...
    Edu News
    Posted On
    date_range 1 Oct 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Oct 2025 7:41 AM IST

    മത്സരപരീക്ഷ പരിശീലനം: പിന്നാക്കക്കാർക്ക് ധനസഹായം

    text_fields
    bookmark_border
    മത്സരപരീക്ഷ പരിശീലനം: പിന്നാക്കക്കാർക്ക് ധനസഹായം
    cancel
    Listen to this Article

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പ് പി​ന്നാ​ക്ക സ​മു​ദാ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ട്ട (ഒ.​ബി.​സി) ഉ​ദ്യോ​ഗാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ്, ബാ​ങ്കി​ങ് സ​ർ​വി​സ്, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ/ എ​ൻ​ജി​നി​യ​റി​ങ് എ​ൻ​ട്ര​ൻ​സ്, യു.​ജി.​സി-​നെ​റ്റ്, ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മ​ത്സ​ര​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടാ​ൻ ധ​ന​സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്നു. എം​പ്ലോ​യ​ബി​ലി​റ്റി എ​ൻ​ഹാ​ൻ​സ്മെ​ന്റ് പ്രോ​ഗ്രാം എ​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​പ്ര​കാ​രം ഇ-​ഗ്രാ​ന്റ്സ് 3.0 ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ മു​ഖേ​ന ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 15 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.egrantz.kerala.gov.in, www.bcdd.kerala.gov.in ൽ. ​കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​രം പി​ന്നാ​ക്ക വി​ഭാ​ഗ വി​ക​സ​ന വ​കു​പ്പി​ന്റെ മേ​ഖ​ല ഓ​ഫി​സു​ക​ളി​ൽ.

    മെ​റി​റ്റ്​ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് പു​തു​ക്ക​ലി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: 2022-23 സ്റ്റേ​റ്റ് മെ​റി​റ്റ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് (ഫ്ര​ഷ്) അ​ർ​ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ര​ണ്ടും മൂ​ന്നും വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പ് പു​തു​ക്ക​ലി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ലി​സ്റ്റ് www.collegiateedu.kerala.gov.in, www.dcescholarship.kerala.gov.in ൽ. ​കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 9446780308.

    പരീക്ഷ ടൈംടേബിൾ

    കാ​ല​ടി: ശ്രീ​ശ​ങ്ക​രാ​ചാ​ര്യ സം​സ്കൃ​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​എ, ഒ​ന്നും മൂ​ന്നും അ​ഞ്ചും ഏ​ഴും സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​എ​ഫ്.​എ, ഒ​ന്നും മൂ​ന്നും സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ൾ പി.​ജി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ, ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഡി​പ്ലോ​മ /പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ടൈം​ടേ​ബി​ൾ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:trainingFinancial AssistanceEdu Newscompetitive examUnderprivileged
    News Summary - Competitive exam training: Financial assistance for the underprivileged
    Similar News
    Next Story
    X