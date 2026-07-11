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    Edu News
    Posted On
    date_range 11 July 2026 7:42 AM IST
    Updated On
    date_range 11 July 2026 7:42 AM IST

    പ്ല​സ്ടു​ക്കാ​ർ​ക്ക് കോ​ഫി എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് പഠിക്കാം; പ്രവേശനം പത്ത് പേർക്ക്

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    അ​പേ​ക്ഷ ജൂ​ലൈ 31 വ​രെ സ്വീ​ക​രി​ക്കും
    പ്ല​സ്ടു​ക്കാ​ർ​ക്ക് കോ​ഫി എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് പഠിക്കാം; പ്രവേശനം പത്ത് പേർക്ക്
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    സെൻ​ട്ര​ൽ കോ​ഫി റി​സ​ർ​ച് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട്, ചി​ക്കമ​ഗ​ളൂ​രു (ക​ർ​ണാ​ട​കം) പ്ല​സ്ടു​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യി കോ​ഫി എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് ദ്വി​വ​ത്സ​ര ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സ് ന​ട​ത്തു​ന്നു. കോ​ഫി കൃ​ഷി, ഉ​ൽ​പാ​ദ​നം, ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര പ​രി​ശോ​ധ​ന, വി​പ​ണ​നം തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ ശാ​സ്ത്രീ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ൽ​കി കോ​ഫി എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​രെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കു​ക​യാ​ണ് ല​ക്ഷ്യം. കോ​ഴ്സി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​വും പ്ര​ശ്ന പ​രി​ഹാ​ര നൈ​പു​ണ്യ​വും കോ​ഫി ഉ​ൽ​പാ​ദ​ന എ​സ്റ്റേ​റ്റ് മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ളെ അ​ഭി​മു​ഖീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ പ്രാ​പ്ത​രാ​ക്കു​ന്നു.

    യോ​ഗ്യ​ത: ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻഡറി/ പ്ല​സ് ടു/ ​ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യ​വ​ർ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. പ്രാ​യപ​രി​ധി 18-35 വ​യ​സ്സ്. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് അഞ്ചുവ​ർ​ഷ ഇ​ള​വു​ണ്ട്. ആ​കെ 10 പേ​ർ​ക്കാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം.

    ഫീ​സ്: കോ​ഴ്സ് ഫീസ് 25000 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/എ​സ്.​ടി/ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 20000 രൂ​പ മ​തി. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ൽ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/ വ​ർ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ആ​ദ്യ വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​മാ​സം 6000 രൂ​പ​യും ര​ണ്ടാം വ​ർ​ഷം എ​ല്ലാ പ​ഠി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും പ്ര​തി​മാ​സം ആ​കെ 10,000 രൂ​പ​യും സ്റ്റൈ​പ്പ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കും. താ​മ​സ സൗ​ക​ര്യം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​യി​രി​ക്കും. വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് കോ​ഫി ബോ​ർ​ഡ് ഡി​പ്ലോ​മ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ല​ഭി​ക്കും.

    അ​പേ​ക്ഷ: പൂ​രി​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം Director of Research, Central Coffee Research Institute, Coffee Research Station - 577117, Chikkamagaluru, Karnataka എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ജൂ​ലൈ 31ന​കം ല​ഭി​ക്ക​ണം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് https://coffeeboard.gov.in സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാം.

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    TAGS:Higher EducationEdu NewsLatest News
    News Summary - Coffee Estate Management course
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