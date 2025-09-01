Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Posted On
    1 Sept 2025 9:11 AM IST
    Updated On
    date_range 1 Sept 2025 9:11 AM IST

    ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സി.എം റിസർച്ചർ സ്കോളർഷിപ്; പ്ര​തി​മാ​സം 10,000 രൂ​പ വീ​തം

    • അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12
    ഗവേഷണ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സി.എം റിസർച്ചർ സ്കോളർഷിപ്; പ്ര​തി​മാ​സം 10,000 രൂ​പ വീ​തം
    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ ഫു​ൾ​ടൈം ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സി.​എം റി​സ​ർ​ച്ച​ർ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. മാ​സം 10,000 രൂ​പ വീ​തം മൂ​ന്ന​ു വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്. 2025 ജ​നു​വ​രി, ജൂ​ലൈ ബാ​ച്ചു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ റെ​ഗു​ല​ർ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ഗ​വേ​ഷ​ണ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. ജെ.​ആ​ർ.​എ​ഫ്, പി.​എം.​ആ​ർ.​എ​ഫ് അ​ട​ക്കം കേ​ന്ദ്ര/​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്റെ​യോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യോ മ​റ്റു ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ളോ ധ​ന​സ​ഹാ​യ​മോ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​രാ​യി​രി​ക്ക​ണം. അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ പി​എ​ച്ച്.​ഡി റി​സ​ർ​ച്ച് സ്കോ​ള​ർ​മാ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും മാ​തൃ​ക അ​പേ​ക്ഷാ​ഫോ​റ​വും www.dcescholarship.kerala.gov.in, https://collegiateedu.kerala.gov.in എ​ന്നീ സ​ബ് സെ​ന്റ​റു​ക​ളി​ൽ (ന്യൂ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​പ്ഡേ​റ്റ്സ് ലി​ങ്കി​ൽ) നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.

    നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഫോ​റ​ത്തി​ൽ നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സ​ര​ണം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ അ​പേ​ക്ഷ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട/​ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ രേ​ഖ​ക​ൾ സ​ഹി​തം സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മ​ണി​ക്കു​മു​മ്പ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. ഇ​ങ്ങ​നെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന അ​പേ​ക്ഷ​ക​ൾ സ്ഥാ​പ​ന​മേ​ധാ​വി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 23ന​കം സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച് ഒ​പ്പോ​ടു​കൂ​ടി ആ​മു​ഖ ക​ത്ത് സ​ഹി​തം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തേ​ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഏ​ഴി​ന് ല​ഭി​ക്ക​ത്ത​ക്ക​വ​ണ്ണം അ​യ​ക്ക​ണം. സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഓ​ഫി​സ​ർ (സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്), ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് കൊ​ളീ​ജി​യ​റ്റ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ, ആ​റാം​നി​ല, വി​കാ​സ് ഭ​വ​ൻ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം -695033.

    അ​പേ​ക്ഷ​യോ​ടൊ​പ്പം സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട രേ​ഖ​ക​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്. അ​ർ​ഹ​ത​യു​ള്ള 555 വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ സി.​എം റി​സ​ർ​ച്ച​ർ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​നാ​യി തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കും. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​വും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ. നി​ശ്ചി​ത​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ഗ​വേ​ഷ​ണം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പ്ര​ബ​ന്ധം/​തി​സീ​സ് സ​മ​ർ​പ്പി​ക്ക​ണം. അ​ല്ലാ​ത്ത​പ​ക്ഷം കൈ​പ്പ​റ്റി​യ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് തു​ക 18 ശ​ത​മാ​നം പ​ലി​ശ​സ​ഹി​തം തി​രി​​ച്ച​ട​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്.

    അ​ർ​ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് തു​ക വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ട് ഗ​ഡു​ക്ക​ളാ​യി ജൂ​ണി​ലും ഡി​സം​ബ​റി​ലു​മാ​യി അ​നു​വ​ദി​ച്ചു​ന​ൽ​കും. റി​സ​ർ​ച്ച് സ്കോ​ള​റാ​യി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന തീ​യ​തി മു​ത​ൽ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന് അ​ർ​ഹ​ത​യു​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ലു​ണ്ട്.

    research scholarship Education News
