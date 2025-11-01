Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    1 Nov 2025 7:45 PM IST
    Updated On
    1 Nov 2025 7:45 PM IST

    ക്ലാറ്റ് 2026ന് അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി; പരീക്ഷ ഡിസംബർ ഏഴിന്

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ 26 ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് ലോ ​ഡി​ഗ്രി, ഏ​ക​വ​ർ​ഷ എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം ഡി​ഗ്രി കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പൊ​തു നി​യ​മ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ (ക്ലാറ്റ് 2026)ക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തീയതി നീട്ടി. നവംബർ ഏഴ് രാത്രി 11:59വരെ അപേക്ഷിക്കാം.

    ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ consortiumofnlus.ac.in. വഴിയാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്. അപേക്ഷകർക്ക് അവരുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പൂർത്തിയാക്കാനും, അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ അവലോകനം ചെയ്യാനും, പിശകുകൾ ഒഴിവാക്കാനും ഇതിലൂടെ അപേക്ഷകർക്ക് സാധിക്കും. പരീക്ഷ 2025 ഡിസംബർ 7 ന് ഉച്ചക്ക് 2 മണി മുതൽ 4 മണി വരെ ഒറ്റ ഷിഫ്റ്റിൽ ആണ് നടത്തുന്നത്.

    ക്ലാറ്റ് 2026ന് എങ്ങനെ അപേക്ഷിക്കാം?

    • ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് ആയ consortiumofnlus.ac.in. സന്ദർശിക്കുക.
    • ഹോംപേജിൽ, 'ക്ലാറ്റ് 2026 രജിസ്ട്രേഷൻ' ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക.
    • ആവശ്യമായ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകി രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കുക.
    • ജനറേറ്റ് ചെയ്ത ക്രെഡൻഷ്യലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്ത് അപേക്ഷാ ഫോം പൂരിപ്പിക്കുക.
    • ആവശ്യമായ രേഖകൾ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്ത് അപേക്ഷാ ഫീസ് അടക്കുക.
    • ഫോം സമർപ്പിച്ച് സ്ഥിരീകരണ പേജ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.

    യു.​ജി, പി.​ജി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ‘ക്ലാ​റ്റ്-2026’ അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 4000 രൂ​പ​യാ​ണ്. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി/​ബി.​പി.​എ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് 3500 രൂ​പ മ​തി.

    യോ​ഗ്യ​ത: പ​ഞ്ച​വ​ത്സ​ര ഇ​ന്റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് നി​യ​മ ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും സ്ട്രീ​മി​ൽ 45 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ/​ത​ത്തു​ല്യ ഗ്രേ​ഡി​ൽ കു​റ​യാ​തെ പ്ല​സ്ടു/​ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി/​ത​ത്തു​ല്യ ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 40 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക്/​ത​ത്തു​ല്യ ഗ്രേ​ഡ് മ​തി​യാ​കും. 2026 മാ​ർ​ച്ച്/​ഏ​പ്രി​ൽ മാ​സ​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ (പ്ല​സ്ടു)​യെ​ഴു​തു​ന്ന​വ​ർ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ഏ​ക​വ​ർ​ഷ എ​ൽ.​എ​ൽ.​എം കോ​ഴ്സി​ന് 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ/​ത​ത്തു​ല്യ ഗ്രേ​ഡി​ൽ കു​റ​യാ​തെ നി​യ​മ ബി​രു​ദ​മു​ള്ള​വ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 45 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് മ​തി. 2026 ഏ​പ്രി​ൽ/​മേ​യ് മാ​സ​ത്തി​ൽ യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ന്ന​വ​രെ​യും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷാ​ഘ​ട​ന​യും സി​ല​ബ​സും പ​രീ​ക്ഷാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളും പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ളും അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കും.

    ക്ലാ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ ദേ​ശീ​യ നി​യ​മ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ കൊ​ച്ചി, ബം​ഗ​ളൂ​രു, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ഭോ​പാ​ൽ, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത, ജോ​ധ്പു​ർ, റാ​യ്പു​ർ, ഗാ​ന്ധി​ന​ഗ​ർ, സി​ൽ​വാ​സ, ല​ഖ്നോ, പ​ഞ്ചാ​ബ്, പ​ട്ന, ഒ​ഡി​ഷ, റാ​ഞ്ചി, അ​സം, വി​ശാ​ഖ​പ​ട്ട​ണം, തി​രു​ച്ചി​റ​പ്പ​ള്ളി, മും​ബൈ, നാ​ഗ്പു​ർ, ഔ​റം​ഗ​ബാ​ദ്, ഷിം​ല, ജ​ബ​ൽ​പു​ർ, ഹ​രി​യാ​ന, അ​ഗ​ർ​ത​ല, പ്ര​യാ​ഗ് രാ​ജ്, ഗോ​വ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണു​ള്ള​ത്.

    കോ​ഴ്സു​ക​ൾ അ​ത​ത് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലു​ണ്ട്. യു.​ജി വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി, ബി.​ബി.​എ എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി, ബി.​എ​സ് സി ​എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി, ബി.​​കോം എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി, ബി.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി ഓ​ണേ​ഴ്സ് മു​ത​ലാ​യ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം.

