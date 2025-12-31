Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Edu News
    Posted On
    31 Dec 2025 10:24 AM IST
    Updated On
    date_range 31 Dec 2025 10:25 AM IST

    ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗവേഷണ സ്കോളർഷിപ്പ്: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗവേഷണ സ്കോളർഷിപ്പ്: അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ​വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള ചീ​ഫ് മി​നി​സ്റ്റേ​ഴ്‌​സ് റി​സ​ർ​ച്ച്‌ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന്​ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. യു.​ജി.​സി അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലും സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലും റെ​ഗു​ല​ർ/​ഫു​ൾ​ടൈം ഗ​വേ​ഷ​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന കേ​ര​ളീ​യ​രാ​യ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ മ​ത​വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​കു​ക. പ്ര​തി​മാ​സം 20,000 രൂ​പ വീ​തം ഒ​രു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ​യാ​യി 2,40,000 രൂ​പ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പാ​യി അ​നു​വ​ദി​ക്കും.

    കേ​ന്ദ്ര/​സം​സ്ഥാ​ന സ​ർ​ക്കാ​രി​ന്‍റേ​യോ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളു​ടെ​യോ ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ളോ മ​റ്റു സാ​മ്പ​ത്തി​ക സ​ഹാ​യ​മോ ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​ണ് ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പ് ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക. 30 ശ​ത​മാ​നം ഫെ​ലോ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കാ​യും അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​ർ​ക്കാ​യും സം​വ​ര​ണം ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്.

    അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ഷെ​ഡ്യൂ​ൾ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ൽ സ്വ​ന്തം പേ​രി​ൽ അ​ക്കൗ​ണ്ട് വേ​ണം. ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ന്യൂ​ന​പ​ക്ഷ ക്ഷേ​മ​വ​കു​പ്പ്, നാ​ലാം നി​ല, വി​കാ​സ് ഭ​വ​ൻ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം 33 എ​ന്ന വി​ലാ​സ​ത്തി​ൽ ജ​നു​വ​രി 15ന് ​മു​മ്പ് പൂ​രി​പ്പി​ച്ച അ​പേ​ക്ഷ നേ​രി​ട്ടോ, ത​പാ​ൽ മു​ഖേ​ന​യോ ല​ഭ്യ​മാ​ക്ക​ണം. സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: 0471 2300523, 2300524, 2302000.

