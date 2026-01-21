Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    21 Jan 2026 7:33 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 7:33 AM IST

    കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേന: അന്തിമ ഫലമായി

    നി​യ​മ​നം 53,690 ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ൽ
    കേന്ദ്ര സായുധ പൊലീസ് സേന: അന്തിമ ഫലമായി
    സി.​ആ​ർ.​പി.​എ​ഫ്, സി.​ഐ.​എ​സ്.​എ​ഫ്, ബി.​എ​സ്.​എ​ഫ് അ​ട​ക്കം കേ​ന്ദ്ര സാ​യു​ധ പൊ​ലീ​സ് സേ​ന​ക​ളി​ൽ കോ​ൺ​സ്റ്റ​ബി​ൾ (ജ​ന​റ​ൽ ഡ്യൂ​ട്ടി), ആ​സാം റൈ​ഫി​ൾ​സി​ൽ റൈ​ഫി​ൾ​മാ​ൻ, നാ​ർ​കോ​ട്ടി​ക്സ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ ബ്യൂ​റോ​യി​ൽ ശി​പാ​യി ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മ്മി​റ്റി​ക​ൾ 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി നാ​ലു മു​ത​ൽ 25 വ​രെ ന​ട​ത്തി​യ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ​യും ഷോ​ർ​ട്ട് ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്യ​പ്പെ​ട്ട​വ​ർ​ക്കാ​യി ആ​ഗ​സ്റ്റ്-​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി ന​ട​ത്തി​യ കാ​യി​ക​ക്ഷ​മ​താ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ​യും തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​യു​ടെ​യും അ​ന്തി​മ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    വി​വി​ധ സേ​ന​ക​ളി​ലാ​യി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും ആ​കെ 53,690 ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് നി​യ​മ​നം. ​സേ​ന​ക​ളി​ൽ ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ലും സം​സ്ഥാ​ന​ത​ല​ത്തി​ലും വി​വി​ധ കാ​റ്റ​ഗ​റി​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​യ​തും നി​ക​ത്തേ​ണ്ട​തു​മാ​യ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ, ക​ട്ട് ഓ​ഫ് മാ​ർ​ക്ക് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള അ​ന്തി​മ ഫ​ലം സ്റ്റാ​ഫ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ക​മീ​ഷ​ന്റെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ https://ssc.gov.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

