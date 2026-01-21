Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസ്കൂളുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 21 Jan 2026 7:27 AM IST
    Updated On
    date_range 21 Jan 2026 7:27 AM IST

    സ്കൂളുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇ-പുസ്തകാലയ നടപ്പാക്കാൻ നിർദേശിച്ച് സി.ബി.എസ്.ഇ

    text_fields
    bookmark_border
    സ്കൂളുകളിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇ-പുസ്തകാലയ നടപ്പാക്കാൻ നിർദേശിച്ച് സി.ബി.എസ്.ഇ
    cancel
    Listen to this Article

    പാ​ല​ക്കാ​ട്: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ-​പു​സ്ത​കാ​ല​യ ന​ട​പ്പാ​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ച് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ​യു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വി​ജ്ഞാ​പ​നം. ഡി​സം​ബ​ർ 29ന് ​ഇ​റ​ങ്ങി​യ സ​ർ​ക്കു​ല​ർ പ്ര​കാ​ര​മാ​ണ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ-​പു​സ്ത​കാ​ല​യ ഒ​രു​ക്കാ​ൻ നി​ർ​ദേ​ശ​മു​ള്ള​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ​ഠ​ന​ത്തി​നും വാ​യ​ന​ക്കും അ​നു​യോ​ജ്യ​മാ​യ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് അ​ല്ലാ​ത്ത പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​താ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ-​പു​സ്ത​കാ​ല​യ.

    മൂ​ന്ന്-​എ​ട്ട് വ​യ​സ്സ്, എ​ട്ട്-11 വ​യ​സ്സ്, 11-14 വ​യ​സ്സ്, 14ന് ​മു​ക​ളി​ൽ പ്രാ​യ​മു​ള്ള​വ​ർ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ തി​രി​ച്ചാ​ണ് 23 ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ 200ല​ധി​കം പ്ര​സാ​ധ​ക​രു​ടെ 5500ല​ധി​കം പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ ഇ-​പു​സ്ത​കാ​ല​യ​യി​ൽ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കി​ട​യി​ൽ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ വാ​യ​ന പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ-​പു​സ്ത​കാ​ല​യ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നും സ്കൂ​ളി​ലെ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ ലാ​ബ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സ്മാ​ർ​ട്ട്-​ക്ലാ​സ്റൂം സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ നി​ർ​ദേ​ശം. രാ​ഷ്ട്രീ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ൾ, ലേ​ഖ​ന​ങ്ങ​ൾ, ഗ​വേ​ഷ​ണ​പ്ര​ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ, ഭ​ര​ണ​ഘ​ട​ന, നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ, പ്ര​സം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, ച​രി​ത്ര​രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ രൂ​പ​ത്തി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക് പു​സ്ത​ക​ശാ​ല​യാ​ണ് രാ​ഷ്ട്രീ​യ ഇ-​പു​സ്ത​കാ​ല​യ.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CBSEPoliticale-bookimplementing
    News Summary - CBSE suggests implementing political e-bookstore in schools
    Similar News
    Next Story
    X