ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാംtext_fields
സി.ബി.എസ്.ഇ മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ് പദ്ധതി പ്രകാരം 2025 വർഷത്തെ ഒറ്റ പെൺകുട്ടി ക്ലാസ് 10 സ്കോളർഷിപ്പിന് ഓൺലൈനിൽ ഒക്ടോബർ 23 വരെ അപേക്ഷിക്കാം.
കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ് പുതുക്കുന്നതിനും ഇപ്പോൾ അപേക്ഷ നൽകാം. യോഗ്യത മാനദണ്ഡങ്ങളടക്കം സ്കോളർഷിപ് പദ്ധതിയുടെ വിശദവിവരങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും അപേക്ഷിക്കേണ്ട രീതിയുമൊക്കെ https://www.cbse.gov.in/cbsenew/scholar.html ലിങ്കിലുണ്ട്. ഈ വർഷം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 70 ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ പാസായി സി.ബി.എസ്.ഇ അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂളുകളിൽ 11ാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് സ്കോളർഷിപ്പിനായി അപേക്ഷിക്കാം.
രക്ഷാകർത്താക്കൾക്ക് ഒറ്റ പെൺകുട്ടിയായിരിക്കണം. മികച്ച കുട്ടികൾക്ക് പഠനത്തിൽ പ്രോത്സാഹനം നൽകുന്നതിന് പരമാവധി രണ്ടുവർഷത്തേക്കാണ് സ്കോളർഷിപ്. 11, 12 ക്ലാസുകളിലെ പഠനത്തിന് സ്കോളർഷിപ് ലഭിക്കും. ഈ അധ്യയനവർഷം പ്രതിമാസം ട്യൂഷൻ ഫീസ് 2500 രൂപയിൽ കവിയാൻ പാടില്ല (11, 12 ക്ലാസുകളിൽ ട്യൂഷൻ ഫീസ് 3000 രൂപയിൽ കവിയരുത്). എൻ.ആർ.ഐ വിഭാഗത്തിൽപെടുന്ന കുട്ടികളുടെ പ്രതിമാസ ട്യൂഷൻ ഫീസ് 6000 രൂപ വരെയാകാം. വാർഷിക കുടുംബവരുമാനം എട്ടു ലക്ഷം രൂപക്ക് താഴെയാകണം.
2024 വർഷം സ്കോളർഷിപ് ലഭിച്ചവർ തുടർന്നും സ്കോളർഷിപ് അനുവദിക്കുന്നതിന് 2025ൽ പുതുക്കൽ അപേക്ഷ നൽകണം. 11ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയിൽ 70 ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം.
സ്കോളർഷിപ് തുക: മെറിറ്റ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് പ്രതിമാസം 1000 രൂപ വീതം സ്കോളർഷിപ് ലഭിക്കും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കും അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.
