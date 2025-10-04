Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    4 Oct 2025 8:34 AM IST
    4 Oct 2025 8:34 AM IST

    ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

    ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 വ​രെ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ മെ​റി​റ്റ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി പ്ര​കാ​രം 2025 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ഒ​റ്റ പെ​ൺ​കു​ട്ടി ക്ലാ​സ് 10 സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 23 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പു​തു​ക്കു​ന്ന​തി​നും ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കാം. യോ​ഗ്യ​ത മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ള​ട​ക്കം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കേ​ണ്ട രീ​തി​യു​മൊ​ക്കെ https://www.cbse.gov.in/cbsenew/scholar.html ലി​ങ്കി​ലു​ണ്ട്. ഈ ​വ​ർ​ഷം പ​ത്താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ കു​റ​യാ​തെ പാ​സാ​യി സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 11ാം ക്ലാ​സി​ൽ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    ര​ക്ഷാ​ക​ർ​ത്താ​ക്ക​ൾ​ക്ക് ഒ​റ്റ പെ​ൺ​കു​ട്ടി​യാ​യി​രി​ക്ക​ണം. മി​ക​ച്ച കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ന് പ​ര​മാ​വ​ധി ര​ണ്ടു​വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്. 11, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ല​ഭി​ക്കും. ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷം പ്ര​തി​മാ​സം ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 2500 രൂ​പ​യി​ൽ ക​വി​യാ​ൻ പാ​ടി​ല്ല (11, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 3000 രൂ​പ​യി​ൽ ക​വി​യ​രു​ത്). എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ​പെ​ടു​ന്ന കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പ്ര​തി​മാ​സ ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 6000 രൂ​പ വ​രെ​യാ​കാം. വാ​ർ​ഷി​ക കു​ടും​ബ​വ​രു​മാ​നം എ​ട്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ​ക്ക് താ​ഴെ​യാ​ക​ണം.

    2024 വ​ർ​ഷം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ തു​ട​ർ​ന്നും സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് അ​നു​വ​ദി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് 2025ൽ ​പു​തു​ക്ക​ൽ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​ക​ണം. 11ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ 70 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ മാ​ർ​ക്ക് നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം.

    സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് തു​ക: മെ​റി​റ്റ് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 1000 രൂ​പ വീ​തം സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് ല​ഭി​ക്കും. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും വെ​ബ്സൈ​റ്റ് സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക.

