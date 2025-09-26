Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 26 Sept 2025 7:22 PM IST
    date_range 26 Sept 2025 7:22 PM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു

    സി.ബി.എസ്.ഇ ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പിന് ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു
    ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പ്: 2025 സ്കീം

    സി.ബി.എസ്.ഇയിൽ നിന്ന് 2025ൽ പത്താം ക്ലാസ് പാസായി നിലവിൽ സി.ബി.എസ്.ഇ-അഫിലിയേറ്റഡ് സ്കൂളുകളിൽ പതിനൊന്നാം ക്ലാസിൽ പഠിക്കുന്നവർക്ക് ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം.

    ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പ്: പുതുക്കൽ

    2024ൽ ഒറ്റ പെൺകുട്ടി സ്കോളർഷിപ്പ് ലഭിച്ചവർക്ക് പുതുക്കാം.

    അപേക്ഷിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 23/10/ 2025

    യോഗ്യതയും മാർഗ നിർദ്ദേശവും സംബന്ധിച്ച വിശദ വിവരങ്ങൾ സി.ബി.എസ്.ഇ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. www.cbse.gov.in

    TAGS:CBSEEdu NewsscholarshipSingle Girl Scholarship
    News Summary - CBSE Single Girl child Scholarship
