Madhyamam
    2 Nov 2025 9:28 AM IST
    2 Nov 2025 9:28 AM IST

    സ്കൂളുകളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താന്‍ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ

    ​ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് റിപ്പോ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്
    സ്കൂളുകളുടെ പ്രകടനം വിലയിരുത്താന്‍ റിപ്പോർട്ട് കാർഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നു​ള്ള പു​രോ​ഗ​മ​ന​പ​ര​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​യെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ സെ​ന്‍ട്ര​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ന്‍ (സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ) സ്കൂ​ൾ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് പെ​ർ​ഫോ​മ​ന്‍സ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കി. പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന മി​ക​വ് വി​ശ​ദ​മാ​യി അ​പ​ഗ്ര​ഥി​ച്ച് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡ് സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ആ​ദ്യ​മാ​യാ​ണ് പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലെ പ്ര​ക​ട​നം ആ​ഴ​ത്തി​ൽ വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ന്ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഓ​രോ വി​ഷ​യ​ത്തി​ന്‍റെ​യും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ന മി​ക​വും, റി​സ​ൽ​ട്ടി​ന്‍റെ സം​സ്ഥാ​ന, ദേ​ശീ​യ ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ശ​രാ​ശ​രി​യും, ലിം​ഗാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പ​ഠ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടു​വ​രു​ന്ന ട്രെ​ന്‍ഡും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പെ​ർ​ഫോ​മ​ന്‍സ് വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്യു​ക. സ്പോ​ർ​ട്സി​ലും മ​റ്റ് പാ​ഠ്യേ​ത​ര പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മു​ള്ള പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും പ​രി​ഗ​ണി​ക്കും. ചു​രു​ക്ക​ത്തി​ൽ സ്കൂ​ളു​ക​ളു​ടെ മി​ക​വും മി​ക​വി​ലെ പോ​രാ​യ്‌​മ​ക​ളും പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡ്. സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത​യി​ലേ​ക്കും മി​ക​വി​ലേ​ക്കും ന​യി​ക്കു​ന്ന തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കാ​ന്‍ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​ന​ട​പ​ടി പ്രോ​ത്സാ​ഹ​നം ന​ൽ​കു​മെ​ന്നാ​ണ് വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന​ത്.

    അ​തേ​സ​മ​യം, റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് കാ​ർ​ഡു​ക​ൾ സ്വ​കാ​ര്യ ലോ​ഗി​ന്‍ ഐ.​ഡി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് അ​ത​ത് സ്കൂ​ളു​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മാ​ണ് ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക​യെ​ന്നും ത​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ​കൂ​ടി ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്ത​ണ​മെ​ന്നും ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ആ​വ​ശ്യ​​പ്പെ​ട്ടു. പു​രോ​ഗ​തി കൈ​വ​രി​ക്കു​ക എ​ന്ന​താ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മെ​ങ്കി​ൽ ഈ ​ര​ഹ​സ്യാ​ത്മ​ക സ്വ​ഭാ​വം വി​പ​രീ​ത​ഫ​ല​മാ​ണ് ഉ​ള​വാ​ക്കു​ക​യെ​ന്നും ആ​ക്ഷേ​പ​മു​ണ്ട്.

