Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightസി.ബി.എസ്.ഇ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 29 May 2026 5:52 PM IST
    Updated On
    date_range 29 May 2026 6:01 PM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ പുനഃമൂല്യനിർണയ പോർട്ടൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂൺ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി; വെബ്‌സൈറ്റ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനെന്ന് വിശദീകരണം

    text_fields
    bookmark_border
    സി.ബി.എസ്.ഇ പുനഃമൂല്യനിർണയ പോർട്ടൽ ആരംഭിക്കുന്നത് ജൂൺ ഒന്നിലേക്ക് മാറ്റി; വെബ്‌സൈറ്റ് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാനെന്ന് വിശദീകരണം
    cancel

    ന്യൂഡൽഹി: സി.ബി.എസ്.ഇ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷാ പേപ്പറുകളുടെ പുനഃമൂല്യനിർണയത്തിനും മാർക്ക് പരിശോധനക്കുമുള്ള പോർട്ടൽ ആരംഭിക്കുന്നത് മാറ്റി. മെയ് 29-ന് ആരംഭിക്കാനിരുന്ന പോർട്ടൽ ജൂൺ 1-ലേക്കാണ് മാറ്റിയത്. വിദ്യാർഥികൾക്ക് സുതാര്യവും തടസമില്ലാത്തതുമായ രീതിയിൽ അപേക്ഷകൾ സമർപ്പിക്കാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നതിനാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് എക്സിൽ പങ്കുവെച്ച പ്രസ്താവനയിൽ ബോർഡ് വ്യക്തമാക്കി.

    സംശയങ്ങളുള്ള വിദ്യാർഥികൾക്ക് സി.ബി.എസ്.ഇ ടെലി-കൗൺസിലിംഗ് ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറായ 1800 11 8004 ലോ, അല്ലെങ്കിൽ resultcbse2026@cbseshiksha.in എന്ന ഇമെയിൽ വിലാസത്തിലോ ബന്ധപ്പെടാമെന്നും ബോർഡ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    മൂല്യനിർണയം കഴിഞ്ഞ തങ്ങളുടെ ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ ഇതിനോടകം അപേക്ഷിച്ചു വാങ്ങിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും മാർക്ക് പുനഃമൂല്യ നിർണയത്തിനുള്ള സൗകര്യം ലഭ്യമാകുക. സി.ബി.എസ്.ഇയുടെ ഓൺ-സ്ക്രീൻ മാർക്കിങ് സമ്പ്രദായത്തിന് കീഴിലെ ഫലപ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷമുള്ള പുനഃപരിശോധനാ പ്രക്രിയയുടെ അടുത്ത ഘട്ടത്തിനാണ് ജൂൺ 1-ന് പോർട്ടൽ തുറക്കുന്നതോടെ തുടക്കമാകുന്നതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. ഉത്തരക്കടലാസുകളുടെ സ്കാൻ ചെയ്ത പകർപ്പുകൾ നേരത്തെ കൈപ്പറ്റിയ വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച മാർക്കിൽ തൃപ്തിയില്ലെങ്കിൽ, ഇനി ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾക്കെതിരെയും ആക്ഷേപം ഉന്നയിക്കാൻ സാധിക്കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CBSErevaluationPlus Two revaluationLatest News
    News Summary - CBSE Class 12th revaluation portal launch postponed to June 1
    Similar News
    Next Story
    X