Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:10 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:10 AM IST

    സി.ബി.എസ്.ഇ പത്ത്, 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 17ന് തുടങ്ങും

    സി.ബി.എസ്.ഇ പത്ത്, 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ ഫെബ്രുവരി 17ന് തുടങ്ങും
    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ പ​ത്ത്, 12 ക്ലാ​സ് ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17ന് ​തു​ട​ങ്ങും. പ്ര​ധാ​ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക ടൈം​ടേ​ബി​ൾ സി.​ബി.​എ​സ്.​ഇ ഇ​ന്ന​ലെ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഇ​താ​ദ്യ​മാ​യി പ​ത്താം ക്ലാ​സി​ലേ​ക്ക് ഒ​രു അ​ക്കാ​ദ​മി​ക വ​ർ​ഷം ര​ണ്ട് ബോ​ർ​ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ണ്ടാ​കും. ആ​ദ്യ പ​തി​പ്പ് ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17 മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച് ആ​റു​വ​രെ​യും ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് മേ​യ് 15 മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ ഒ​ന്നു​വ​രെ​യു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    12ാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ ഫെ​ബ്രു​വ​രി 17 മു​ത​ൽ ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​മ്പ​ത് വ​രെ ന​ട​ക്കും. എ​ല്ലാ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും രാ​വി​ലെ 10.30ന് ​തു​ട​ങ്ങും. ഓ​രോ വി​ഷ​യ​ത്തി​ലെ​യും പ​രീ​ക്ഷ ക​ഴി​ഞ്ഞ് 10 ദി​വ​സ​ത്തി​നു​ശേ​ഷം മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യം ന​ട​ത്തി 12 ദി​വ​സ​ത്തി​ന​കം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നാ​ണ് പൊ​തു നി​ർ​ദേ​ശം. ഇ​ന്ത്യ​യി​ലും 26 വി​ദേ​ശ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​യി അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് സ്കൂ​ളു​ക​ളി​െ​ല 45 ല​ക്ഷം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളാ​ണ് ര​ണ്ടു ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലു​മാ​യി പ​രീ​ക്ഷ​യെ​ഴു​തു​ക.

    TAGS:CBSE Exam DatesCBSE 10CBSE 12Education News
    News Summary - CBSE Class 10th and 12th exams to begin on February 17
