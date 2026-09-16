പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് സി.ബി.എസ്.ഇ

പരീക്ഷകൾ എഴുതാൻ സാധിക്കാത്ത വിദ്യാർഥികൾക്കായി പ്രത്യേക പത്ത്, പന്ത്രണ്ട് ക്ലാസ് പരീക്ഷകൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് സി.ബി.എസ്.ഇtext_fields
മനാമ: മേഖലയിലെ സംഘർഷങ്ങൾ കാരണം ബോർഡ് പരീക്ഷകൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാതെ പോയ ബഹ്റൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെയും മറ്റും വിദ്യാർഥികൾക്കായി സി.ബി.എസ്.ഇ പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടത്തുന്നു. സുപ്രീം കോടതി വിധിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ബോർഡിന്റെ ഈ നിർണ്ണായക തീരുമാനം.
നേരത്തെ റദ്ദാക്കിയ 40 വിഷയങ്ങളിലാണ് പ്രത്യേക പരീക്ഷ നടക്കുക.മുമ്പ് അസസ്മെന്റ് സ്കീം പ്രകാരം ഫലം പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട റഗുലർ, പ്രൈവറ്റ് വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള വിഷയങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്ത് പരീക്ഷ എഴുതാവുന്നതാണ്. ഈ പ്രത്യേക പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്ന മാർക്കായിരിക്കും അന്തിമമായി കണക്കാക്കുക.
സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സി.ബി.എസ്.ഇയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലെ ലിങ്ക് വഴി നേരിട്ട് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാം. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള സമയപരിധി യാതൊരു കാരണവശാലും നീട്ടി നൽകില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
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