Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 1 March 2026 3:57 PM IST
    Updated On
    date_range 1 March 2026 3:57 PM IST

    ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ സി.ബി.എസ്​.ഇ 10, 12 പരീക്ഷ മാറ്റി

    text_fields
    bookmark_border
    cbse
    cancel

    ദുബൈ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ മാർച്ച്​ രണ്ടിന്​ നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന 10, 12 ക്ലാസ്​ പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ച്​ സെൻട്രൽ ബോർഡ്​ ഓഫ്​ സെക്കൻഡറി എജുക്കേഷൻ (സി.ബി.എസ്​.ഇ). യു.എ.ഇ, ബഹ്​റൈൻ, കുവൈത്ത്​, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളാണ്​ മാറ്റിവെച്ചത്​. പുതിയ പരീക്ഷ തീയതി പിന്നീട്​ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും സി.ബി.എസ്​.ഇ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    സി.ബി.എസ്​.ഇ പുറത്തിറക്കിയ സർക്കുലർ

    ഞായറാഴ്ച​ രാവിലെയാണ്​ ഇതു സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ സി.ബി.എസ്​.ഇ പുറത്തുവിട്ടത്​. മാർച്ച്​ മൂന്നിന്​ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാർച്ച്​ അഞ്ച്​ മുതൽ നടക്കേണ്ട പരീക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച്​ തീരുമാനമെടുക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്ക്​ വിദ്യാർഥികൾ അവരവരുടെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ പിന്തുടരണമെന്നും സി.ബി.എസ്​.ഇ കൺട്രോളർ ഓഫ്​ എക്സാമിനേഷൻസ്​ ഡോ. സന്യം ഭരത്വാജ്​ അഭ്യർഥിച്ചു.


    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CBSEcbse examgulf
    News Summary - CBSE 10th and 12th exams postponed in Gulf countries
    Similar News
    Next Story
    X