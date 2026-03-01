ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ സി.ബി.എസ്​.ഇ 10, 12 പരീക്ഷ മാറ്റി

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ സി.ബി.എസ്.ഇ 10, 12 പരീക്ഷ മാറ്റിtext_fields
ദുബൈ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ മാർച്ച് രണ്ടിന് നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന 10, 12 ക്ലാസ് പരീക്ഷ മാറ്റിവെച്ച് സെൻട്രൽ ബോർഡ് ഓഫ് സെക്കൻഡറി എജുക്കേഷൻ (സി.ബി.എസ്.ഇ). യു.എ.ഇ, ബഹ്റൈൻ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ, ഖത്തർ, സൗദി അറേബ്യ, ഇറാൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളാണ് മാറ്റിവെച്ചത്. പുതിയ പരീക്ഷ തീയതി പിന്നീട് പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നും സി.ബി.എസ്.ഇ വാർത്ത കുറിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കി.
ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണ് ഇതു സംബന്ധിച്ച സർക്കുലർ സി.ബി.എസ്.ഇ പുറത്തുവിട്ടത്. മാർച്ച് മൂന്നിന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയ ശേഷം മാർച്ച് അഞ്ച് മുതൽ നടക്കേണ്ട പരീക്ഷകൾ സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും. ഏറ്റവും പുതിയ വിവരങ്ങൾക്ക് വിദ്യാർഥികൾ അവരവരുടെ സ്കൂളുമായി ബന്ധപ്പെടണമെന്നും ഔദ്യോഗിക വിവരങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ പിന്തുടരണമെന്നും സി.ബി.എസ്.ഇ കൺട്രോളർ ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻസ് ഡോ. സന്യം ഭരത്വാജ് അഭ്യർഥിച്ചു.
