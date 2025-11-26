Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 26 Nov 2025 7:55 AM IST
    date_range 26 Nov 2025 7:55 AM IST

    മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ; കാ​റ്റ​ഗ​റി, മെ​റി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു

    പു​തു​ക്കി​യ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക കാ​റ്റ​ഗ​റി ലി​സ്റ്റ്, മെ​റി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് www.cee.kerala.gov.inൽ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളാ​യ ആ​യു​ർ​വേ​ദ, ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി, സി​ദ്ധ, യു​നാ​നി കോ​ഴ്‌​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യി ന​വം​ബ​ർ 17ലെ ​വി​ജ്ഞാ​പ​ന പ്ര​കാ​രം പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ പു​തു​താ​യി അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പു​തു​ക്കി​യ താ​ൽ​ക്കാ​ലി​ക കാ​റ്റ​ഗ​റി ലി​സ്റ്റ്, മെ​റി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് എ​ന്നി​വ www.cee.kerala.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പ​രാ​തി​ക​ൾ ആ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​ൻ ന​മ്പ​ർ, പേ​ര് എ​ന്നി​വ സ​ഹി​തം പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഇ-​മെ​യി​ലി​ൽ (ceekinfo.cee@kerala.gov.in) ന​വം​ബ​ർ 26ന്​ ​ഉ​ച്ച​ക്ക്​ 12ന്​ ​മു​മ്പ്​ അ​റി​യി​ക്ക​ണം. ഫോ​ൺ: 04712525300.

    എം.​ഫാം ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്​

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എം.​ഫാം കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി ആ​രം​ഭി​ച്ചു. അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച അ​ര്‍ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക്​ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ www.cee.kerala.gov.in വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ലൂ​ടെ ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ള്‍ ന​ല്‍കാം.

    ബി.ഫാം: അപാകത പരിഹരിക്കാൻ അവസരം

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബി.​ഫാം (ലാ​റ്റ​റ​ല്‍ എ​ന്‍ട്രി) അ​പേ​ക്ഷ​ക​ര്‍ക്ക് നാ​ഷ​നാ​ലി​റ്റി, നേ​റ്റി​വി​റ്റി, സം​വ​ര​ണാ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ള്‍, ഫീ​സ് ഇ​ള​വു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത രേ​ഖ​ക​ൾ കാ​ന്‍ഡി​ഡേ​റ്റ് പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കാം. അ​പ്‌​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളി​ൽ അ​പാ​ക​ത​യു​ള്ള​വ​ർ ന​വം​ബ​ർ 28ന​കം രേ​ഖ​ക​ൾ അ​പ്‌​ലോ​ഡ്‌ ചെ​യ്യ​ണം. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: www.cee.kerala.gov.in, 2332120, 2338487.

    News Summary - category and merit list published of Medical courses
