സി.എക്കാർക്ക് ഐ.സി.എ.ഐയിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറാകാം

സി.എക്കാർക്ക് ഐ.സി.എ.ഐയിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറാകാംtext_fields
ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐ.സി.എ.ഐ) എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 50 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഡൽഹി/നോയ്ഡയിലാണ് നിയമനമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെവിടെയും മാറാം. ശമ്പളനിരക്ക് 56100-1,77,500 രൂപ. (വാർഷിക ശമ്പളം ഏകദേശം 15.68 ലക്ഷം രൂപ).
യോഗ്യത: ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം. പ്രവൃത്തിപരിചയം നിർബന്ധമില്ല. ഫ്രഷേഴ്സിനും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 30.06.2026ൽ 25 വയസ്സ്. നിർദിഷ്ട മേഖലയിൽ നൈപുണ്യം അഭിലഷണീയം.
അപേക്ഷാഫീസ് 500 രൂപ. നിർദേശാനുസരണം ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ജൂലൈ 31 വരെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.
കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അപ്ഡേറ്റുകളും വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.icai.org/post/career-in-icai സന്ദർശിക്കാം.
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