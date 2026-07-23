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    Edu News
    Posted On
    date_range 23 July 2026 7:47 AM IST
    Updated On
    date_range 23 July 2026 7:47 AM IST

    സി.എക്കാർക്ക് ഐ.സി.എ.ഐയിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറാകാം

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    ഒഴിവുകൾ 50 വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.icai.org/post/career-in-icai ഓൺലൈൻ അപേക്ഷ ജൂലൈ 31നകം
    സി.എക്കാർക്ക് ഐ.സി.എ.ഐയിൽ എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറാകാം
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    ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്‍റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (ഐ.സി.എ.ഐ) എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസർ തസ്തികയിൽ നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 50 ഒഴിവുകളുണ്ട്. ഡൽഹി/നോയ്ഡയിലാണ് നിയമനമെങ്കിലും ഇന്ത്യയിലെവിടെയും മാറാം. ശമ്പളനിരക്ക് 56100-1,77,500 രൂപ. (വാർഷിക ശമ്പളം ഏകദേശം 15.68 ലക്ഷം രൂപ).

    യോഗ്യത: ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റ് യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം. പ്രവൃത്തിപരിചയം നിർബന്ധമില്ല. ഫ്രഷേഴ്സിനും അപേക്ഷിക്കാം. പ്രായപരിധി 30.06.2026ൽ 25 വയസ്സ്. നിർദിഷ്ട മേഖലയിൽ നൈപുണ്യം അഭിലഷണീയം.

    അപേക്ഷാഫീസ് 500 രൂപ. നിർദേശാനുസരണം ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാം. ജൂലൈ 31 വരെ ​അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കും.

    കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷ, ഇന്റർവ്യൂ എന്നിവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങളും അപ്ഡേറ്റുകളും വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് www.icai.org/post/career-in-icai സന്ദർശിക്കാം.

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    TAGS:RECRUITMENTicaijobsexecutive officer
    News Summary - CAs can become executive officers in ICAI
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