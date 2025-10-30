Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    30 Oct 2025 7:52 AM IST
    Updated On
    date_range 30 Oct 2025 7:52 AM IST

    ‘കരിയർ പ്രയാണം’ പോർട്ടലിന്​ തുടക്കം

    'കരിയർ പ്രയാണം' പോർട്ടലിന്​ തുടക്കം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്ഥാ​ന​ത്തെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ഉ​പ​രി​പ​ഠ​നം, തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ൾ, മ​ത്സ​ര​പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ലാ​യ ‘ക​രി​യ​ർ പ്ര​യാ​ണം’ പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മ​ന്ത്രി വി. ​ശി​വ​ൻ​കു​ട്ടി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.

    സം​സ്ഥാ​ന ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന്റെ ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ഡോ​ള​സെ​ന്റ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് സെ​ല്ലും, യൂ​നി​സെ​ഫും ചേ​ർ​ന്ന് കൈ​റ്റി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക സ​ഹാ​യ​ത്തോ​യാണ് പോ​ർ​ട്ട​ൽ വികസിപ്പിച്ചത്. www.careerprayanam.education എ​ന്ന പോ​ർ​ട്ട​ൽ പൂ​ർ​ണ്ണ​മാ​യും സ്മാ​ർ​ട്ട്ഫോ​ണു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​വു​ന്ന വി​ധ​ത്തി​ൽ റെ​സ്പോ​ൺ​സീ​വ് ഡി​സൈ​നി​ൽ രൂ​പ​ക​ൽ​പ്പ​ന ചെ​യ്ത​താ​ണ്.

    TAGS:Online PortalEducation News
    News Summary - career prayanam portal
