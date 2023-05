പ്ലസ്​ ടു വിജയിച്ചവർക്ക്​ ഇന്നു മുതൽ കരിയർ ക്ലിനിക്ക്​

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: പൊ​തു​വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഹ​യ​ർ​സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ഭാ​ഗം ക​രി​യ​ർ ഗൈ​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ്​ അ​ഡോ​ള​സെ​ന്റ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ സെ​ൽ 12ാം ക്ലാ​സ്​ പാ​സാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ക​രി​യ​ർ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്​ പ്രോ​ഗ്രാം ‘ക​രി​യ​ർ ക്ലി​നി​ക്ക്’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ക​രി​യ​ർ വി​ദ​ഗ്ധ​രു​ടെ പാ​ന​ലാ​ണ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കു​ക. വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴി​ന്​ ‘സൂം’ ​പ്ലാ​റ്റ്ഫോ​മി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ്​ പ​രി​പാ​ടി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ്ല​സ് ടു ​ക​ഴി​ഞ്ഞ സ​യ​ൻ​സ് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് തു​ട​ർ​പ​ഠ​ന​വു​മാ​യും തൊ​ഴി​ൽ മേ​ഖ​ല​യു​മാ​യും ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സം​ശ​യ​ങ്ങ​ൾ ചോ​ദി​ക്കാ​നാ​വും. ശ​നി​യാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴി​ന്​ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റി​സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച വൈ​കീ​ട്ട്​ ഏ​ഴി​ന്​ കോ​മേ​ഴ്സ് മേ​ഖ​ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കും സൗ​ക​ര്യം ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. മീ​റ്റി​ങ് ഐ​ഡി: 8270 0743 878 പാ​സ് കോ​ഡ്: CGAC Show Full Article

Career Clinic for those who passed Plus Two from today