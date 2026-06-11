കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

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Posted Ondate_range 11 Jun 2026 7:38 AM IST
Updated Ondate_range 11 Jun 2026 7:38 AM IST
കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വാർത്തകൾtext_fields
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News Summary - Calicut University News
തേഞ്ഞിപ്പലം: സർവകലാശാല 2026-27 അധ്യയനവർഷത്തെ എം.എഡ് പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. 17ന് വൈകീട്ട് നാലുവരെ ഓൺലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷഫീസ്: എസ്.സി/എസ്.ടി - 435 രൂപ. മറ്റുള്ളവർ - 920 രൂപ. അപേക്ഷ സമര്പ്പിച്ചതിന് ശേഷം പ്രിന്റൗട്ട് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം. പ്രിന്റൗട്ട് ലഭിക്കുന്നതോടെ മാത്രമേ അപേക്ഷ പൂര്ണമാകൂ. ഓണ്ലൈന് അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ട് സർവകലാശാലയിലേക്കോ കോളജുകളിലേക്കോ അയക്കേണ്ടതില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ https://admission.uoc.ac.in/ വെബ്സൈറ്റിൽ. ഫോൺ: 0494 2407017, 7016, 2660600.
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