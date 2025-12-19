Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightകാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല...
    Edu News
    Posted On
    date_range 19 Dec 2025 8:31 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Dec 2025 8:31 AM IST

    കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    text_fields
    bookmark_border
    കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    cancel
    Listen to this Article

    പ​രീ​ക്ഷ

    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: ലോ ​കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ എ​ൽ​എ​ൽ.​എം ക്രി​മി​ന​ൽ ലോ ​ആ​ൻ​ഡ് കോ​ൺ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ഷ​ന​ൽ ലോ (​ഡ​ബ്ൾ സ്പെ​ഷ​ലൈ​സേ​ഷ​ൻ) (2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ഡി​സം​ബ​ർ 2025, എ​ൽ​എ​ൽ.​എം (2021 പ്ര​വേ​ശ​നം മു​ത​ൽ) ഡി​സം​ബ​ർ 2025, എ​ൽ​എ​ൽ.​എം (2020 പ്ര​വേ​ശ​നം) ഡി​സം​ബ​ർ 2024 റെ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 12ന് ​തു​ട​ങ്ങും.

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​കോം എ​ൽ​എ​ൽ.​ബി ഓ​ണേ​ഴ്‌​സ് (2021 മു​ത​ൽ 2024 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) മാ​ർ​ച്ച് 2025, (2020 പ്ര​വേ​ശ​നം) മാ​ർ​ച്ച് 2024 റെ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ ജ​നു​വ​രി 12ന് ​തു​ട​ങ്ങും.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ലെ മൂ​ന്ന്, ഒ​ന്ന് സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​ടെ​ക് (2024 പ്ര​വേ​ശ​നം) ന​വം​ബ​ർ 2025 റെ​ഗു​ല​ർ/​സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി/​ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ യ​ഥാ​ക്ര​മം ജ​നു​വ​രി 14, 20 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ തു​ട​ങ്ങും.

    പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ ഫ​ലം

    ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ് ഹോ​ട്ട​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ആ​ൻ​ഡ് കേ​റ്റ​റി​ങ് ടെ​ക്‌​നോ​ള​ജി, മൂ​ന്നാം വ​ർ​ഷ ബാ​ച്ചി​ല​ർ ഓ​ഫ് ഹോ​ട്ട​ൽ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ഏ​പ്രി​ൽ 2025 പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:calicut university examCalicut University NewsEducation News
    News Summary - Calicut University News
    Similar News
    Next Story
    X