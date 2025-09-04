Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 4 Sept 2025 6:25 AM IST
    Updated On
    date_range 4 Sept 2025 6:25 AM IST

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ

    സർവകലാശാല വാർത്തകൾ
    കാലിക്കറ്റ്

    ബി​രു​ദ പ്ര​വേ​ശ​നം

    ബി​രു​ദ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നും ലേ​റ്റ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നു​മു​ള്ള സൗ​ക​ര്യം സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ല് വ​രെ ല​ഭ്യ​മാ​കും ( https://admission.uoc.ac.in/ ). ലേ​റ്റ് ര​ജി​സ്‌​ട്രേ​ഷ​ന് മു​മ്പ് പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ സീ​റ്റ് വി​വ​ര​വും പ്ര​വേ​ശ​ന സാ​ധ്യ​ത​യും പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്ത​ണം.

    പ്ര​വേ​ശ​നം ആ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ കോ​ള​ജു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടണം.

    പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ലം

    ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (CBCSS - 2020 പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​എ ഹി​സ്റ്റ​റി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2024 ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റ​ഗു​ല​ർ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    നാ​ലാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (CBCSS - 2019 പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​എ അ​റ​ബി​ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 2023 ഒ​റ്റ​ത്ത​വ​ണ റ​ഗു​ല​ർ സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി ന് ​സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    പ​രീ​ക്ഷ അ​പേ​ക്ഷ

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ മൂ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (2021 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​ബി.​എ (ഫു​ൾ ടൈം ​ആ​ന്റ് പാ​ർ​ട്ട് ടൈം), ​എം.​ബി.​എ ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ണ​ൽ ഫി​നാ​ൻ​സ്, എം.​ബി.​എ ഹെ​ൽ​ത് കെ​യ​ർ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് ജ​നു​വ​രി 2026 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് പി​ഴ കൂ​ടാ​തെ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22 വ​രെ​യും 200 രൂ​പ പി​ഴ​യോ​ടെ 25 വ​രെ​യും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ലി​ങ്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 10 മു​ത​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം

    ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (CCSS - 2023 പ്ര​വേ​ശ​നം) എം.​എ സോ​ഷ്യോ​ള​ജി ഏ​പ്രി​ൽ 2025 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. ര​ണ്ടാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ (CBCSS - UG - 2019 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) ബി.​കോം., ബി.​ബി. എ., ​ബി.​ടി.​എ​ച്ച്.​എം., ബി.​എ​ച്ച്.​എ., (CUCBCSS - UG - 2019 മു​ത​ൽ 2023 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം) ബി.​കോം. ഹോ​ണേ​ഴ്‌​സ് / പ്ര​ഫ​ഷ​ണ​ൽ - ഏ​പ്രി​ൽ 2025 സ​പ്ലി​മെ​ന്റ​റി / ഇം​പ്രൂ​വ്മെ​ന്റ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ഫ​ലം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചു. പു​ന​ർ​മൂ​ല്യ​നി​ർ​ണ​യ​ത്തി​ന് 22 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    മൈ​ന​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ

    അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ൾ​ക്ക് 2025 പ്ര​വേ​ശ​നം നാ​ല് വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ പ്രോ​ഗ്രാം (എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി.) മൈ​ന​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് സെ​ല​ക്ഷ​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തി​യ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 16 വ​രെ നീ​ട്ടി. തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത മൈ​ന​ർ ഗ്രൂ​പ്പ് മാ​റ്റം വ​രു​ത്താ​ൻ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ലാ പ​രീ​ക്ഷാ​ഭ​വ​നി​ലെ എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി സെ​ല്ലി​ല്ലേ​ക്ക് ഇ - ​മെ​യി​ലാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ( cufyugpcell@uoc.ac.in ).

    സീ​റ്റൊ​ഴി​വ്

    മ​ല​പ്പു​റ​ത്തു​ള്ള കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല സെ​ന്റ​ർ ഫോ​ർ ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ന്റ് ഇ​ൻ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി​യി​ൽ ( സി.​സി.​എ​സ്.​ഐ.​ടി. ) എം.​സി.​എ., ബി.​സി.​എ., ബി.​എ​സ് സി. - ​എ.​ഐ. പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ / സം​വ​ര​ണ സീ​റ്റൊ​ഴി​വു​ണ്ട്. യോ​ഗ്യ​രാ​യ​വ​ർ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ എ​ട്ടി​ന് രാ​വി​ലെ 11 ന് ​ സെ​ന്റ​റി​ൽ ഹാ​ജ​രാ​ക​ണം. ഫോ​ൺ : 9995450927

