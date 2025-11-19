Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    ക്വ​സ്റ്റ്യ​ൻ ബാ​ങ്ക് വ​ഴി ചോ​ദ്യ​ക്ക​ട​ലാ​സ്; ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തിന് ഒരു​ങ്ങി കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷാ​ഭ​വ​ന്‍

    ക്വ​സ്റ്റ്യ​ൻ ബാ​ങ്ക് വ​ഴി ചോ​ദ്യ​ക്ക​ട​ലാ​സ്; ഡി​ജി​റ്റ​ല്‍ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തിന് ഒരു​ങ്ങി കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് പ​രീ​ക്ഷാ​ഭ​വ​ന്‍
    തേ​ഞ്ഞി​പ്പ​ലം: കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ഫി​ലി​യേ​റ്റ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ല്‍ ന​ട​ക്കു​ന്ന സി.​യു-​എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി ഒ​ന്നാം സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ലെ ചി​ല പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ക്വ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ ബാ​ങ്ക് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​ക്കി​യു​ള്ള ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേ​പ്പ​ര്‍ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റി​ന്റെ സാ​ങ്കേ​തി​ക​ത ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണെ​ന്ന് പ​രീ​ക്ഷ സ്ഥി​രം​സ​മി​തി ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ ഡോ. ​ടി. വ​സു​മ​തി​യും ക​ണ്‍ട്രോ​ള​ര്‍ ഡോ. ​പി. സു​നോ​ജ് കു​മാ​റും അ​റി​യി​ച്ചു.

    സി.​യു-​എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി 2024 ലെ ​റ​ഗു​ലേ​ഷ​നി​ല്‍ പ​റ​ഞ്ഞി​രി​ക്കു​ന്ന സു​പ്ര​ധാ​ന നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​​ലൊ​ന്നാ​യി​രു​ന്നു ക്വ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ ബാ​ങ്ക് അ​ധി​ഷ്ഠി​ത പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി​പ്പ്. ഇ​തി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ല്‍ ആ​ദ്യ​മാ​യി ചോ​ദ്യ​ക്ക​ട​ലാ​സു​ക​ള്‍ ‘സി.​യു. എ​ക്‌​സാം സ്യൂ​ട്ട്’ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ര്‍ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ ത​യാ​റാ​ക്കി പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സെ​ന്റ​ര്‍ ഡ​യ​റ്ക​ട​ര്‍ ഡോ. ​സു​സ്മി​ത ഡേ, ​അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് കൗ​ണ്‍സി​ലം​ഗ​വും ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് അ​ധ്യാ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​ജി​ജു എം. ​മാ​ത്യു, സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ര്‍ ടെ​ക്‌​നി​ക്ക​ല്‍ ടീ​മി​ലെ മ​റ്റ് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ സ​യ​ന്‍സ് വി​ഭാ​ഗം അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ര്‍ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​മു​ള്ള കോ​ള​ജ് അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍, സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര്‍ എ​ന്നി​വ​ര​ട​ങ്ങു​ന്ന സം​ഘം മാ​സ​ങ്ങ​ളോ​ളം പ​രി​ശ്ര​മി​ച്ചാ​ണ് ഈ ​നേ​ട്ടം കൈ​വ​രി​ച്ച​ത്.

    വി​വി​ധ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​പ്പെ​ടു​ത്തി​യു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷാ സ​മി​തി​ക​ള്‍, അ​ത​ത് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അം​ഗീ​കൃ​ത സി​ല​ബ​സു​ക​ളെ മു​ന്‍നി​ര്‍ത്തി​യാ​ണ് ആ​യി​ര​ത്തോ​ളം അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ല്‍ ക്വ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ ബാ​ങ്കു​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​ത്. ചോ​ദ്യ​ക്ക​ട​ലാ​സ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍, ഇ​ത് പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍, കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ര്‍ എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ മൂ​ന്ന് ത​ല​ങ്ങ​ളി​ല്‍ സൂ​ക്ഷ്മ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ക്ക് വി​ധേ​യ​മാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​ണ് ഓ​രോ പേ​പ്പ​റും 400 വീ​തം വ​രു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ ത​യാറാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ക്വ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ ബാ​ങ്ക് ക​മ്മി​റ്റി ക​ണ്‍വീ​ന​റും സി​ന്‍ഡി​ക്കേ​റ്റം​ഗ​വു​മാ​യ അ​ഡ്വ. എ​ല്‍.​ജി. ലി​ജീ​ഷ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഓ​രോ പ​രീ​ക്ഷാ സ​മി​തി​യും ഓ​രോ പേ​പ്പ​റി​നും 400ല്‍ ​കു​റ​യാ​ത്ത ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ള്‍ മൂ​ന്ന് ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ള്‍ക്ക് ശേ​ഷം സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല സ്വ​ന്തം സെ​ര്‍വ​റി​ലേ​ക്ക് ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യാ​ണ് ക്വ​സ്റ്റ്യ​ന്‍ ബാ​ങ്ക് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ പൂ​ര്‍ണ​മാ​കു​ന്ന​ത്. സെ​ര്‍വ​റി​ല്‍ സൂ​ക്ഷി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​ണ് സ​ര്‍വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ പു​റ​ത്ത് സേ​വ​നം അ​നു​ഷ്ഠി​ക്കു​ന്ന അ​ധ്യാ​പ​ക​രു​ടെ മേ​ല്‍നോ​ട്ട​ത്തി​ൽ പ​രീ​ക്ഷാ​ഭ​വ​നി​ലെ കോ​ണ്‍ഫി​ഡ​ന്‍ഷ്യ​ന്‍ വി​ങ് മൂ​ന്ന് വീ​തം ചോ​ദ്യ​പ്പേ​പ്പ​റു​ക​ള്‍ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​യാ​റാ​ക്ക​പ്പെ​ട്ട ചോ​ദ്യ​പ്പേ​പ്പ​റു​ക​ള്‍ അ​ധ്യാ​പ​ക​ര്‍ സൂ​ക്ഷ്മ​പ​രി​ശോ​ധ​ന ന​ട​ത്തി​യ ശേ​ഷം പ​രീ​ക്ഷാ​ഭ​വ​നി​ല്‍നി​ന്ന് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ‘സി.​യു എ​ക്‌​സാം സ്യൂ​ട്ട്’ സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റി​ന്റെ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​മെ​ന്ന് ഡോ. ​ജി​ജു മാ​ത്യു പ​റ​ഞ്ഞു. വ​രും സെ​മ​സ്റ്റ​റു​ക​ളി​ല്‍ സി.​യു-​എ​ഫ്.​വൈ.​യു.​ജി.​പി ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ എ​ല്ലാ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളും സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​റി​ന്റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​കും ന​ട​ത്തു​ക​യെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

