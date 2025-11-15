Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 15 Nov 2025 8:07 AM IST
    date_range 15 Nov 2025 8:07 AM IST

    സി-മാറ്റ് 2026: രജിസ്ട്രേഷൻ 17 വരെ

    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    Listen to this Article

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: എം.​ബി.​എ അ​ട​ക്കം മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് പി.​ജി പ്രോ​ഗ്രാ​മു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള കോ​മ​ൺ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്റ് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ടെ​സ്റ്റ് (സി​മാ​റ്റ്-2026) ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ പോ​ർ​ട്ട​ൽ ന​വം​ബ​ർ 17 രാ​ത്രി 11.50 മ​ണി​ക്ക് അ​ട​ക്കും.

    അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 18 രാ​ത്രി 11.50ന​കം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ന​ൽ​കാം. നി​ശ്ചി​ത സ​മ​യ​പ​രി​ധി​ക്കു​ള്ളി​ൽ ഫീ​സ​ട​ച്ച് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് ‘ക​ൺ​ഫ​ർ​മേ​ഷ​ൻ പേ​ജ്’ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് റ​ഫ​റ​ൻ​സി​നാ​യി കൈ​വ​ശം ക​രു​തേ​ണ്ട​താ​ണെ​ന്ന് നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ അ​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു.സി-​മാ​റ്റ് 2026 സം​ബ​ന്ധി​ച്ച സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ളും https://cmat.nta.nic.inൽ ​ല​ഭി​ക്കും.

    അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ഫോ​ൺ: 011-40759000.

