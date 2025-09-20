Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 20 Sept 2025 12:23 PM IST
    Updated On
    date_range 20 Sept 2025 12:23 PM IST

    ബുഖാറ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള MBBS പഠനം

    ബുഖാറ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ലോകോത്തര നിലവാരമുള്ള MBBS പഠനം
    ഒരു നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ പരിചയവും പാരമ്പര്യമുള്ള മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ MBBS പഠനത്തിനായി അപേക്ഷിക്കാനുള്ള 2025ലെ അവസരം ഈ മാസം 30ന് അവസാനിക്കുന്നു. ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ക്ലിനിക്കൽ പഠനവും 100% റെസിഡൻഷ്യൽ ക്യാമ്പസ്സും ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നു. NMC മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പാലിച്ചു കൊണ്ടുള്ള മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൂടാതെ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുയോജ്യമായ പഠനാന്തരീക്ഷവും, കൃത്യമായ INTERNSHIP പ്പോടുകൂടിയുള്ള 6 വർഷത്തെ കോഴ്സ് ഈ യുണിവേഴ്സിറ്റി ഉറപ്പ് നൽകുന്നു.

    ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി WHO , NMC ( INDIA ) FAIMER , ECFMG , എന്നീ അംഗീകാരങ്ങൾ കൂടാതെ WDOMS പട്ടികയിലും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. യൂറോപ്പിൽ പ്രശസ്താമയ CANON OF MEDICINE ഉൾപ്പെടെയുള്ള വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിലും മറ്റു മേഖലകളിലെ സംഭാവനകൾക്ക് പ്രശ്സ്തനായ ഇബ്ന് സീനയുടെ പേരിലുള്ള ബുഖാറ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനും FREE COUNCELLINGനായും , വിദഗ്തരോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനും വിളിക്കൂ ; +91 90209 91010

    TAGS:newsMBBSLatest News
