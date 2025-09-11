Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    11 Sept 2025
    ബി.​ടെ​ക് സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ

    ബി.​ടെ​ക് സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: തൃ​ശൂ​ർ സ​ർ​ക്കാ​ർ എ​ൻ​ജി​നി​യ​റി​ങ് കോ​ള​ജി​ൽ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബി.​ടെ​ക് കോ​ഴ്സി​ലെ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കും.

    2025ലെ ​കീം റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത് മു​ത​ൽ 11 വ​രെ​യാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: www.gectcr.ac.in.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്ങി​ൽ (സി.​ഇ.​ടി) ബി.​ടെ​ക് സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12ന് ​ന​ട​ക്കും. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ 11ന് ​മു​മ്പാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യ​ണം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്: www.cet.ac.in.

