ബി.ടെക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: തൃശൂർ സർക്കാർ എൻജിനിയറിങ് കോളജിൽ 2025-26 വർഷത്തെ ബി.ടെക് കോഴ്സിലെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് സെപ്റ്റംബർ 12ന് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടക്കും.
2025ലെ കീം റാങ്ക് പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്ക് പങ്കെടുക്കാം. രാവിലെ ഒമ്പത് മുതൽ 11 വരെയാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ. വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.gectcr.ac.in.
തിരുവനന്തപുരം കോളജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിങ്ങിൽ (സി.ഇ.ടി) ബി.ടെക് സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ സെപ്റ്റംബർ 12ന് നടക്കും. താൽപര്യമുള്ളവർ 11ന് മുമ്പായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: www.cet.ac.in.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register