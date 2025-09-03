Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 3 Sept 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Sept 2025 10:36 AM IST

    ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ്, ബി.​ഫാം പ്ര​വേ​ശ​നം

    സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    representative image
    പ്രതീകാാത്മക ചിത്രം

    ക​ണ്ണൂ​ർ പ​റ​ശ്ശി​നി​ക്ക​ട​വ് എം.​വി.​ആ​ർ ആ​യു​ർ​വേ​ദ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ് (ആ​യു​ർ​വേ​ദം) ബി.​ഫാം (ആ​യു​ർ​വേ​ദം) കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 12 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. എ​ൽ.​ബി.​എ​സ് സെ​ന്റ​റാ​ണ് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്.

    ര​ണ്ട് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കും കൂ​ടി ഒ​റ്റ അ​പേ​ക്ഷ മ​തി. അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 800 രൂ​പ. പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 400 രൂ​പ മ​തി. ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യോ വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത ചെ​ലാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബാ​ങ്കി​ന്റെ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും ശാ​ഖ വ​ഴി​യോ ഫീ​സ​ട​ക്കാം. പ്ര​വേ​ശ​ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം, വി​ശ​ദ​വി​വ​ര​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങി​യ പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സ് എ​ന്നി​വ www.lbscentre.in, www.lbscentre.kerala.gov.in എ​ന്നീ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. കേ​ര​ള ആ​രോ​ഗ്യ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അം​ഗീ​ക​രി​ച്ച കോ​ഴ്സു​ക​ളാ​ണി​ത്. കോ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ കാ​ലാ​വ​ധി നാ​ലു വ​ർ​ഷം വീ​ത​മാ​ണ്. ഓ​രോ കോ​ഴ്സി​ലും 50 സീ​റ്റു​ക​ൾ.

    പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് മൊ​ത്തം 50 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കോ​ടെ ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി/​പ്ല​സ്ടു പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. എ​സ്.​ഇ.​ബി.​സി​ക്കാ​ർ​ക്ക് 45 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് മ​തി. പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് മാ​ർ​ക്ക് നി​ബ​ന്ധ​ന​യി​ല്ല. പ്രാ​യം 17-35.

    സെ​ല​ക്ഷ​ൻ: യോ​ഗ്യ​താ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ അ​വ​സാ​ന വ​ർ​ഷ പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ ആ​കെ മാ​ർ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ഓ​രോ കോ​ഴ്സി​നും പ്ര​ത്യേ​കം റാ​ങ്ക്‍ലി​സ്റ്റു​ക​ൾ ത​യാ​റാ​ക്കും. റാ​ങ്കും കോ​ഴ്സ് ഓ​പ്ഷ​നു​ക​ളും അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യാ​വും സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്.

    വാ​ർ​ഷി​ക ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്: ബി.​എ​സ്‍സി ന​ഴ്സി​ങ് (ആ​യു​ർ​വേ​ദം): 53000 രൂ​പ. സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഫീ​സ് ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം 25000 രൂ​പ. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ 20000 രൂ​പ വീ​തം. ബി.​ഫാം (ആ​യു​ർ​വേ​ദം): വാ​ർ​ഷി​ക ട്യൂ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 63600 രൂ​പ. സ്​​പെ​ഷ​ൽ ഫീ​സ് ആ​ദ്യ​വ​ർ​ഷം 30000 രൂ​പ. തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ 25000 രൂ​പ വീ​തം. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ​ക്കും അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും എ​ൽ.​ബി.​എ​സ് സെ​ന്റ​റി​ന്റെ വെ​ബ്സൈ​റ്റു​ക​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കുക.

