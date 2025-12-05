Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Posted On
    date_range 5 Dec 2025 10:09 AM IST
    Updated On
    date_range 5 Dec 2025 10:10 AM IST

    'കേരള’യിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ ആവർത്തിച്ചു; ബി.എസ്​സി ബോട്ടണി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി

    കേരള’യിൽ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ചോദ്യപേപ്പർ ആവർത്തിച്ചു; ബി.എസ്​സി ബോട്ടണി പരീക്ഷ റദ്ദാക്കി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ബു​ധ​നാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തി​യ അ​ഞ്ചാം സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ബി.​എ​സ്​​സി ബോ​ട്ട​ണി സി.​ബി.​സി.​എ​സ്.​എ​സ്. പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ ചോ​ദ്യ​​പേ​പ്പ​ർ ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ പ​രീ​ക്ഷ റ​ദ്ദാ​ക്കാ​ൻ വൈ​സ്​​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. വി​ശ​ദ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ ചോ​ദ്യ​ക​ർ​ത്താ​വി​ന്റെ ഭാ​ഗ​ത്തു​നി​ന്നു​ണ്ടാ​യ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ വീ​ഴ്‌​ച​യാ​ണെ​ന്ന് ബോ​ധ്യ​പ്പെ​ട്ടു.

    2024ലെ ​ചോ​ദ്യ പേ​പ്പ​ർ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ പ​രീ​ക്ഷ​ക്കും ചോ​ദ്യ​ക​ർ​ത്താ​വ്​ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. അ​ത​ത് വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ ബോ​ർ​ഡ് ഒ​ഫ്‌ സ്റ്റ​ഡീ​സ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ​മാ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന കേ​ര​ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ​രി​ധി​ക്ക് പു​റ​ത്തു​ള്ള അ​ധ്യാ​പ​ക​രെ​യാ​ണ് ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കാ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കു​ന്ന​ത്.

    കൃ​ത്യ​വി​ലോ​പം ന​ട​ത്തി​യ അ​ധ്യാ​പി​ക​യെ ചോ​ദ്യ​പേ​പ്പ​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​വ​രു​ടെ പാ​ന​ലി​ൽ നി​ന്ന് നീ​ക്കം ചെ​യ്യാ​നും വി.​സി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. പു​തി​യ പ​രീ​ക്ഷ ജ​നു​വ​രി 13ന് ​ന​ട​ത്തും.

