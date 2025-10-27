Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 7:05 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 7:05 AM IST

    ഈ ​ഫീ​സ് താ​ങ്ങി​ല്ല, ഇ​നി ഞാ​ൻ മ​ട​ങ്ങ​ട്ടെ, വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ പ​ല മ​ട​ങ്ങ് ഫീ​സ്; ടി.​സി വാ​ങ്ങി ബി.​എ​സ് സി ​അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി

    15,000 രൂ​പ​യാ​യി​രു​ന്ന സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഫീ​സ് 50,000 ആ​ക്കി പു​തു​ക്കി​യ​ത് താ​ങ്ങാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന് വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യു​ടെ സ​മൂ​ഹ​ മാ​ധ്യ​മ വി​ഡി​യോ
    ഈ ​ഫീ​സ് താ​ങ്ങി​ല്ല, ഇ​നി ഞാ​ൻ മ​ട​ങ്ങ​ട്ടെ, വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തേ​ക്കാ​ൾ പ​ല മ​ട​ങ്ങ് ഫീ​സ്; ടി.​സി വാ​ങ്ങി ബി.​എ​സ് സി ​അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: എ​ന്നും അ​ധ്വാ​നം മാ​ത്രം ബാ​ക്കി​യാ​കു​ന്ന മ​ല​യോ​ര ക​ർ​ഷ​ക കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്റെ വ​റു​തി​യി​ൽ നി​ന്നൊ​രു ര​ക്ഷാ​പ്ര​തീ​ക്ഷ​യാ​യി​രു​ന്ന കാ​ർ​ഷി​ക ബി​രു​ദ സ്വ​പ്നം, ഫീ​സ​ട​ക്കാ​നി​ല്ലാ​ത്ത​തി​നാ​ൽ മ​തി​യാ​ക്കു​ക​യാ​ണ​വ​ൻ. 15000 രൂ​പ സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഫീ​സെ​ന്ന വി​ജ്ഞാ​പ​നം ക​ണ്ട് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം വെ​ള്ളാ​യ​ണി ഗ​വ.​കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ൽ ബി.​എ​സ് സി ​അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​ർ ബി​രു​ദ​ത്തി​ന് ചേ​ർ​ന്ന അ​ർ​ജു​നെ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​യാ​ണ്, അ​ര ല​ക്ഷ​മാ​ണ് പു​തു​ക്കി​യ ഫീ​സെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ് ടി.​സി വാ​ങ്ങി വീ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. കോ​ഴി​ക്കോ​ട് താ​മ​ര​ശ്ശേ​രി പു​തു​പ്പാ​ടി വാ​ണി​ക്ക​ര​വീ​ട്ടി​ൽ അ​ർ​ജു​നെ​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി, ടി.​സി​യും കാ​ണി​ച്ച് സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ച വി​ഡി​യോ​യി​ൽ വി​വ​രി​ക്കു​ന്ന ത​ന്റെ നി​സ്സ​ഹാ​യാ​വ​സ്ഥ നൊ​മ്പ​ര​മു​ണ​ർ​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    ‘‘പു​തു​ക്കി​യ ഫീ​സി​ൽ കോ​ഴ്സ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കി​ല്ലെ​ന്ന് തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞാ​ണ് ടി.​സി വാ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. എ​ന്നെ​പ്പോ​ലെ ഒ​രു​പാ​ടു പേ​ർ​ക്ക് താ​ങ്ങാ​വു​ന്ന​തി​നും അ​പ്പു​റ​മാ​ണ് ഈ ​ഫീ​സ്. നീ​റ്റി​ൽ ന​ല്ല റാ​ങ്ക് നേ​ടി സ​ർ​ക്കാ​ർ കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ന്ന​വ​രി​ൽ​നി​ന്ന് സ്വ​കാ​ര്യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്കു​ന്ന​ത് ന്യാ​യ​മാ​ണോ ? -അ​ർ​ജു​ൻ സ​ങ്ക​ട​ത്തോ​ടെ ചോ​ദി​ക്കു​ന്നു. സെ​മ​സ്റ്റ​റി​ന് 15,000 രൂ​പ ഫീ​സെ​ന്ന് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​ത്തി​ൽ ക​ണ്ടാ​ണ് ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സി​ന് ചേ​രാ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ ന​ൽ​കി​യ​ത്. മെ​റി​റ്റി​ൽ വെ​ള്ളാ​യ​ണി കാ​ർ​ഷി​ക കോ​ള​ജി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​ത്‌ ഇ​ര​ട്ടി സ​ന്തോ​ഷ​മാ​യി. എ​ന്നാ​ൽ, കോ​ഴ്സി​ന് ചേ​ർ​ന്ന ശേ​ഷ​മാ​ണ് സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഫീ​സ് 50,000 രൂ​പ​യാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത് അ​റി​യു​ന്ന​ത്‌. സാ​ധാ​ര​ണ ക​ർ​ഷ​ക കു​ടും​ബാം​ഗ​മാ​യ ത​നി​ക്ക് ഈ ​ഫീ​സി​ൽ എ​ട്ട്‌ സെ​മ​സ്റ്റ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​നാ​വി​ല്ലെ​ന്ന്‌ മ​ന​സ്സി​ലാ​ക്കി അ​ർ​ജു​ൻ വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് മ​ട​ങ്ങു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു.

    അ​ച്ഛ​ൻ സ​ത്യ​രാ​ജ​നും അ​മ്മ ബീ​ന​യും ചെ​റു​കി​ട ക​ർ​ഷ​ക​രാ​ണ്. കു​ട്ടി​ക്കാ​ലം മു​ത​ൽ കൃ​ഷി​യു​മാ​യി അ​ടു​പ്പ​മു​ള്ള​തു​കൊ​ണ്ടാ​ണ് ഉ​ന്ന​ത പ​ഠ​ന​ത്തി​നും ആ ​വി​ഷ​യം ത​ന്നെ മ​തി​യെ​ന്ന് തീ​രു​മാ​നി​ച്ച​ത്‌. കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കീ​ഴി​ലെ തൃ​ശൂ​ർ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, വ​യ​നാ​ട് ജി​ല്ല​ക​ളി​ലെ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലാ​യി നാ​നൂ​റി​ല​ധി​കം വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ ബി.​എ​സ്‌​സി അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ കോ​ഴ്‌​സ് പ​ഠി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    ഫീ​സ് വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തോ​ടെ എ​ട്ട് സെ​മ​സ്റ്റ​ർ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ നാ​ലു​ല​ക്ഷം രൂ​പ ചെ​ല​വ​ഴി​ക്കേ​ണ്ടി വ​രും. ഹോ​സ്റ്റ​ൽ ഫീ​സ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ മ​റ്റ് ചെ​ല​വു​ക​ൾ​ക്കാ​യി വേ​റെ​യും തു​ക ക​ണ്ടെ​ത്ത​ണം. സാ​ധാ​ര​ണ കു​ടും​ബ​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്‌ താ​ങ്ങാ​നാ​കാ​ത്ത ഫീ​സാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ർ​ജു​ൻ പ​റ​യു​ന്നു. കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​സം ആ​ദ്യ​മാ​ണ് നാ​ലു​വ​ർ​ഷ ഡി​ഗ്രി കോ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ ഫീ​സ് 350 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്.

