    date_range 8 April 2026 6:40 AM IST
    date_range 8 April 2026 6:40 AM IST

    ബയോടെക്നോളജി പി.ജി; ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾക്ക് ‘ഗാട്ട്-ബി, ബെറ്റ്

    ഓൺലൈനിൽ ഏപ്രിൽ 9 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    סר

    കേന്ദ്ര ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ ബയോടെക്നോളജി/അനുബന്ധ മേഖലകളിൽ ബിരുദാനന്തര കോഴ്സുകളിൽ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ഗ്രാജ്വേറ്റ് ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് ടെസ്റ്റ്- ബയോടെക്നോളജി (ഗാട്ട്-ബി-2026); ബയോ ടെക്നോളജി, ലൈഫ് സയൻസ് മേഖലകളിൽ ‘ഡിബിറ്റി’ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോഷിപ്പോടെ ഗവേഷണ പഠനത്തിനായുള്ള ബയോടെക്നോളജി എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് (ബെറ്റ്-2026) എന്നീ ദേശീയതല പരീക്ഷകൾ മേയ് 17ന് നടത്തും.

    ‘ഗാട്ട്-ബി’ രാവിലെ 9 മുതൽ ഉച്ച 12 മണിവരെയും ‘ബെറ്റ്’ ഉച്ചക്കുശേഷം മൂന്നു മുതൽ ആറു മണിവരെയുമാണ്. കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത ഒബ്ജക്ടിവ് ടെസ്റ്റിൽ മൾട്ടിപ്ൾ ചോയ്സ് ചോദ്യങ്ങളാണുണ്ടാവുക. പരീക്ഷകളുടെ ഘടന, സിലബസ്, പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങൾ, പരീക്ഷയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത തുടങ്ങിയവ https://exams.nta.nic.in/gat-bet, www.rcb.res.in, https://dbt.gov.in എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭിക്കും.

    അപേക്ഷ/പരീക്ഷാ ഫീസ് 1300 രൂപ. പട്ടികജാതി/വർഗം, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങളിൽപെടുന്നവർക്ക് 650 രൂപ മതി. ഗാട്ട് ബി, ബെറ്റ് എന്നീ രണ്ട് പരീക്ഷകളിലും പങ്കെടുക്കുന്നതിന് 2600 രൂപയാണ് ഫീസ്. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 1300 രൂപ. വിവരണ പത്രികയിലെ നിർദേശങ്ങൾ പാലിച്ച് ഓൺലൈനിൽ ഏപ്രിൽ ഒമ്പത് വൈകീട്ട് 5 മണിവരെ അപേക്ഷിക്കാം. കേന്ദ്ര ബയോടെക്നോളജി വകുപ്പിന്റെയും ഫരീദാബാദിലെ റീജനൽ സെന്റർ ഫോർ ബയോടെക്നോളജിയുടെയും സംയുക്താഭിമുഖ്യത്തിൽ നാഷനൽ ടെസ്റ്റിങ് ഏജൻസിയാണ് പരീക്ഷ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത്. പരീക്ഷകൾ സംബന്ധമായ അന്വേഷണങ്ങൾക്ക് dbt@nta.ac.in എന്ന ഇ-മെയിലും 011-40759000 എന്ന ഫോൺ നമ്പറിലും ബന്ധപ്പെടാം.

    TAGS:researchbiotechnology coursesPost GraduationFellowships
    News Summary - Biotechnology PG; ‘GAT-B, BET’ for research studies
