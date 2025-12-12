Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    12 Dec 2025 10:22 PM IST
    12 Dec 2025 10:22 PM IST

    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ റെഗുലേറ്റർ ബില്ലിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം

    യു.ജി.സി, എ.ഐ.സി.ടി.ഇ, എൻ.സി.ടി.ഇ എന്നിവക്ക് പകരം ഏകീകൃത സംവിധാനം
    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ റെഗുലേറ്റർ ബില്ലിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം
    ന്യൂഡൽഹി: യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻറ്സ് കമീഷൻ (യു.ജി.സി), ഓൾ ഇന്ത്യ കൗൺസിൽ ഫോർ ടെക്നിക്കൽ എജുക്കേഷൻ (എ.​ഐ.സി.ടി.ഇ) തുടങ്ങിയവക്ക് പകരമായി ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ റെഗുലേറ്റർ സ്ഥാപിക്കാനുള്ള ബില്ലിന് കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭ അംഗീകാരം.

    നേരത്തേ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ കമീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് നാമകരണം ചെയ്ത ബില്ലിന് നിലവിൽ ‘വികസിത് ഭാരത് ശിക്ഷ അധിക്ഷൺ ബിൽ’ എന്നാണ് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. യു.ജി.സി, എ​.ഐ.സി.ടി.ഇ, നാഷനൽ കൗൺസിൽ ഫോർ ടീച്ചർ എജുക്കേഷൻ (എൻ.സി.ടി.ഇ) എന്നിവക്ക് പകരമായി ഏകീകൃത ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ റെഗുലേറ്റർ സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് പുതിയ ദേശീയ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിൽ നിർദേശിച്ചിരുന്നു.

    ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസത്തെ ഏകീകൃത നിയന്ത്രണ സ്ഥാപനമായി രൂപവത്കരിക്കാനാണ് കമീഷൻ നി​ർദേശം. എന്നാൽ, മെഡിക്കൽ-നിയമ വിദ്യാഭ്യാസം ഇതിന് കീഴിൽ വരില്ല. നിയന്ത്രണം, അക്രഡിറ്റേഷൻ, പ്രഫഷനൽ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിശ്ചയിക്കൽ തുടങ്ങി മൂന്ന് ചുമതലകളാണ് പ്രധാനമായും റെഗുലേറ്ററിനുണ്ടാകുക. ധനസഹായത്തിനുള്ള സ്വയംഭരണാവകാശം ഭരണ മന്ത്രാലയത്തിനായിരിക്കും.

