ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിൽ കാസർകോട് ജില്ലക്ക് മികച്ച പരിഗണന -മന്ത്രി ആര്‍. ബിന്ദു

cancel camera_alt ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.​ഡി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ന്‍സി​ന്‍റെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ബ്ലോ​ക്ക് ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം മ​ന്ത്രി ആർ. ബിന്ദു നിർവഹിക്കുന്നു By മാധ്യമം ലേഖകൻ കു​മ്പ​ള​: ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ​ത്തി​ന്‍റെ വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ സം​സ്ഥാ​ന സ​ര്‍ക്കാ​ര്‍ മി​ക​ച്ച പ​രി​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് കാ​സ​ര്‍കോ​ട് ജി​ല്ല​ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ-​സാ​മൂ​ഹ്യ​നീ​തി വ​കു​പ്പ് മ​ന്ത്രി ആ​ര്‍. ബി​ന്ദു. കു​മ്പ​ള ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.​ഡി കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് അ​പ്ലൈ​ഡ് സ​യ​ന്‍സി​ന്‍റെ അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​റ്റി​വ് ബ്ലോ​ക്ക് ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​റി​ന്‍റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു മ​ന്ത്രി. ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ മേ​ഖ​ല​യു​ടെ അ​ഭി​മാ​ന​മാ​ണ് ഐ.​എ​ച്ച്ആ​ര്‍.​ഡി സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ള്‍.

സം​സ്ഥാ​ന ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ വ​കു​പ്പ് ഉ​യ​ര്‍ന്ന പ​രി​ഗ​ണ​ന​യാ​ണ് കാ​സ​ര്‍കോ​ട് ജി​ല്ല​ക്ക് ന​ല്‍കു​ന്ന​ത്. സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ലെ​യും വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഉ​ന്ന​ത വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.​ഡി​ക്ക് സാ​ധി​ക്കു​ന്നു. 1.60 കോ​ടി രൂ​പ ചെല​വ​ഴി​ച്ചാ​ണ് ഗ്രൗ​ണ്ട് ഫ്ലോ​ര്‍ നി​ര്‍മി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്. ഒ​ന്നാം നി​ല​ക്ക് 1.37 കോ​ടി രൂ​പ അ​നു​വ​ദി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തി​ന്‍റെ നി​ര്‍മാ​ണ പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ന​ങ്ങ​ള്‍ ഉ​ട​ന്‍ ആ​രം​ഭി​ക്കും. നേ​ര​ത്തെ നി​യ​മ​പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി അ​ന്യ​സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ച ജി​ല്ല​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ഇ​ന്ന് മ​ഞ്ചേ​ശ്വ​ര​ത്തെ ലോ ​കോ​ള​ജി​ലാ​ണ് പ​ഠി​ക്കാ​നെ​ത്തു​ന്ന​തെ​ന്നും മ​ന്ത്രി ആ​ര്‍.​ബി​ന്ദു പ​റ​ഞ്ഞു. എ.​കെ.​എം. അ​ഷ്‌​റ​ഫ് എം.​എ​ല്‍.​എ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. രാ​ജ്‌​മോ​ഹ​ന്‍ ഉ​ണ്ണി​ത്താ​ന്‍ എം.​പി, സി.​എ​ച്ച്. കു​ഞ്ഞ​മ്പു എം.​എ​ല്‍.​എ എ​ന്നി​വ​ര്‍ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി. പൊ​തു​മ​രാ​മ​ത്ത് കെ​ട്ടി​ട വി​ഭാ​ഗം എ​ക്‌​സി. എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് മു​നീ​ര്‍ വ​ട​ക്കു​മ്പാ​ടം പ്രോ​ജ​ക്ട് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. ഐ.​എ​ച്ച്.​ആ​ര്‍.​ഡി ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഡോ.​പി. സു​രേ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ സ്വാ​ഗ​ത​വും പ്രി​ന്‍സി​പ്പ​ൽ കെ.​വി. ന​ളി​നി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. Show Full Article

Better consideration for the district in the field of higher education - Minister R Bindu