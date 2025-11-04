Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    4 Nov 2025 7:48 AM IST
    Updated On
    4 Nov 2025 7:48 AM IST

    ബി.​ഫാം: സ്‌​പോ​ട്ട് അ​ലോ​ട്ട്‌​മെ​ന്‍റ്

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: ബി.​ഫാം കോ​ഴ്സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ട സ്‌​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി ഫി​ല്ലി​ങ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​നു​ശേ​ഷം തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള നാ​ല് സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ന​വം​ബ​ർ ഏ​ഴി​നും ആ​ല​പ്പു​ഴ ഗ​വ. ടി.​ഡി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് 10നും ​കോ​ട്ട​യം ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള എ​ട്ട് സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് 11നും ​കോ​ഴി​ക്കോ​ട് ഗ​വ. കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള ര​ണ്ട് സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 12നും ​ക​ണ്ണൂ​ർ ഗ​വ. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ ഒ​ഴി​വു​ള്ള ഒ​രു സീ​റ്റി​ലേ​ക്ക് 13നും ​അ​ത​ത് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 11 മു​ത​ൽ സ്പോ​ട്ട് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ ന​ട​ക്കും.

    കേ​ര​ള പ്ര​വേ​ശ​ന​പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​ർ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച 2025ലെ ​ബി.​ഫാം പ്ര​വേ​ശ​ന റാ​ങ്ക് പ​ട്ടി​ക​യി​ൽ​നി​ന്നാ​ണ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. യോ​ഗ്യ​ത തെ​ളി​യി​ക്കു​ന്ന അ​സ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ, അ​സ​ൽ ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ്, അ​നു​ബ​ന്ധ രേ​ഖ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഹാ​ജ​രാ​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളെ മാ​ത്ര​മേ പ​രി​ഗ​ണി​ക്കൂ.​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ അ​ന്നു​ത​ന്നെ ഫീ​സ​ട​ച്ച് രേ​ഖ​ക​ൾ സ​മ​ർ​പ്പി​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ട​ണം. (www.dme.kerala.gov.in)

