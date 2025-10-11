Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 11 Oct 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Oct 2025 9:24 AM IST

    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ടീ​ച്ച​ർ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 1180

    text_fields
    bookmark_border
    ഡ​ൽ​ഹി​യി​ൽ അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ടീ​ച്ച​ർ ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 1180
    cancel
    Listen to this Article

    ഡ​ൽ​ഹി സ​ബോ​ർ​ഡി​നേ​റ്റ് സ​ർ​വി​സ​സ് സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ബോ​ർ​ഡ് അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് ടീ​ച്ച​ർ (പ്രൈ​മ​റി) ത​സ്തി​ക​യി​ൽ 1180 ഒ​ഴി​വു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. ഡ​ൽ​ഹി ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തി​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റി​ൽ 1055 ഒ​ഴി​വു​ക​ളും ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി മു​നി​സി​പ്പ​ൽ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന് കീ​ഴി​ൽ 125 ഒ​ഴി​വു​ക​ളും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    ഇ​തി​ൽ ജ​ന​റ​ൽ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ 502 ഒ​ഴി​വു​ക​ളാ​ണു​ള്ള​ത്. ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 35,400-1,12,400 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത, മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും സെ​ല​ക്ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​മ​ട​ങ്ങി​യ റി​​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം https://dsssb.delhi.gov.in/dsssb-vacanciesൽ ​ല​ഭി​ക്കും. നി​ർ​ദേ​ശാ​നു​സൃ​തം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 16 രാ​ത്രി 11.59 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. https://dsssbonline.nic.inൽ ​ഇ​തി​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:CareernewsvacanciesLatest News
    News Summary - Assistant Teacher Vacancies in Delhi 1180
    Similar News
    Next Story
    X