ആസിഫ്​ കെ. യൂസുഫ്​ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർ

ആസിഫ് കെ. യൂസുഫ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർtext_fields
തിരുവനന്തപുരം: പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറായി ആസിഫ് കെ. യൂസുഫ് ചുമതലയേറ്റു. ഡയറക്ടറായിരുന്ന എൻ.എസ്.കെ. ഉമേഷിനെ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫിസിൽ അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിയും ഓഫിസർ ഓൺ സ്പെഷൽ ഡ്യൂട്ടിയുമായി (ഒ.എസ്.ഡി) നിയമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണിത്.
2016 ബാച്ച് ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായ ആസിഫ് നോർക്ക ഡയറക്ടർ പദവിയിലാണ് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത്. നേരത്തേയുണ്ടായിരുന്ന അധിക ചുമതലകൾക്ക് പുറമെ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടിവ് ഓഫിസറുടെ അധിക ചുമതലയും ആസിഫിനുണ്ടാകും.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register