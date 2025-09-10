Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഎൽ.ഐ.സി സ്കോളർഷിപ്പിന്...
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 10:00 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 10:00 AM IST

    എൽ.ഐ.സി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    എൽ.ഐ.സി സ്കോളർഷിപ്പിന് അപേക്ഷിക്കാം
    cancel

    ന്യൂ​ഡ​ൽ​ഹി: സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം​നി​ൽ​ക്കു​ന്ന കു​ടും​ബ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള എ​ൽ.​ഐ.​സി സു​വ​ർ​ണ ജൂ​ബി​ലി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് 2025ലേ​ക്ക് ഇ​പ്പോ​ൾ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. 2022-23/ 2023-24/ 2024-25 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ കു​റ​ഞ്ഞ​ത് 60 ശ​ത​മാ​ന​മോ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ത്തു​ല്യ​മാ​യ സി.​ജി.​പി.​എ ​േഗ്ര​ഡോ​ടോ കൂ​ടി 10/ 12 ക്ലാ​സ്/ ഡി​പ്ലോ​മ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ പാ​സാ​കു​ക​യും ഒ​പ്പം 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷ​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം വ​ർ​ഷ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ഐ.​സി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    1) ബി​രു​ദ പ​ഠ​ന​ത്തി​നു​ള്ള ജ​ന​റ​ൽ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് (ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം)

    - മെ​ഡി​സി​ൻ, എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, മ​റ്റേ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബി​രു​ദം അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സ് അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ഇ​ന്‍റ​ഗ്രേ​റ്റ​ഡ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ

    - സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കൃ​ത കോ​ള​ജു​ക​ൾ/ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വ്യ​വ​സാ​യ പ​രി​ശീ​ല​ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ (ഐ.​ടി.​ഐ) എ​ന്നി​വ​യി​ലെ വൊ​ക്കേ​ഷ​ന​ൽ കോ​ഴ്സു​ക​ൾ

    2) പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ത്ര​മു​ള്ള സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പു​ക​ൾ

    - ക്ലാ​സ് 9/ 10+2 പാ​റ്റേ​ണി​ന് കീ​ഴി​ൽ ഇ​ന്‍റ​ർ​മീ​ഡി​യ​റ്റ്

    - പ​ത്താം ക്ലാ​സ് ക​ഴി​ഞ്ഞ് ര​ണ്ട് വ​ർ​ഷ​ത്തേ​ക്ക് ഏ​തെ​ങ്കി​ലും മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്സ്

    അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​നും വി​ശ​ദാം​ശ​ങ്ങ​ൾ​ക്കും https://licindia.in സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കു​ക. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷ സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള അ​വ​സാ​ന തീ​യ്യ​തി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 22

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Career NewsscholarshipEducation NewsLatest News
    News Summary - apply for LIC scholarship
    Similar News
    Next Story
    X