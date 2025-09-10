Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightഎ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ...
    Edu News
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:53 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:53 AM IST

    എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    cancel

    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്റെ (എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ) അം​ഗീ​കാ​ര​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഗേ​റ്റ്/ സീ​ഡ് സ്കോ​ർ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ 2025-26 അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം റെ​ഗു​ല​ർ എം.​ഇ/ എം.​ടെ​ക്/ എം.​ഡെ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ച്ച​വ​ർ​ക്ക് പി.​ജി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ്പി​ന് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ അ​പേ​ക്ഷാ സ​മ​ർ​പ്പ​ണ​ത്തി​നു​ള്ള പോ​ർ​ട്ട​ൽ തു​റ​ന്നി​ട്ടു​ണ്ട്. https://pgscholarship.aicte.gov.in ൽ ​ഡി​സം​ബ​ർ 15 വ​രെ സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി​ക​ൾ​ക്ക് അ​ർ​ഹ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം. അ​തോ​ടൊ​പ്പം സി​സ്റ്റം ജ​ന​റേ​റ്റ് ചെ​യ്യു​ന്ന ‘സ്റ്റു​ഡ​ന്റ് യൂ​നി​റ്റ് ഐ​ഡി’ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് വി​ത​ര​ണം​ചെ​യ്യും. ഈ ​യൂ​നി​ക് ഐ​ഡി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പോ​ർ​ട്ട​ൽ ലോ​ഗി​ൻ ചെ​യ്ത് യ​ഥാ​സ​മ​യം എ​ല്ലാ അ​സ​ൽ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത് അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യു​ക​യും വേ​ണം.

    ഗേ​റ്റ്/ സീ​ഡ് സ്കോ​ർ കാ​ർ​ഡ്, ആ​ധാ​റു​മാ​യി ലി​ങ്ക് ചെ​യ്തി​ട്ടു​ള്ള സേ​വി​ങ്സ് ബാ​ങ്ക് അ​ക്കൗ​ണ്ട്, ആ​ധാ​ർ കാ​ർ​ഡ്, എ​സ്.​സി/ എ​സ്.​ടി/ ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്/ ഒ.​ബി.​സി-​എ​ൻ.​സി.​എ​ൽ കാ​റ്റ​ഗ​റി സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ളാ​ണ് അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ൽ​കി​യ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ സ്ഥാ​പ​ന മേ​ധാ​വി ഡി​സം​ബ​ർ 31ന​കം പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച് അ​ർ​ഹ​രാ​യ​വ​രു​ടെ പ​ട്ടി​ക​സ​ഹി​തം എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ​ക്ക് റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്യും.

    എ.​ഐ.​സി.​ടി.​ഇ പി.​ജി സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ സ​മ​ഗ്ര വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ www.aicte.gov.in/schemes/pgscholarship ൽ ​ല​ഭി​ക്കും. തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് പ്ര​തി​മാ​സം 12,400 രൂ​പ വീ​തം 24 മാ​സ​ത്തേ​ക്കാ​ണ് സ്കോ​ള​ർ​ഷി​പ് അ​നു​വ​ ദി​ക്കു​ക. അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് pyscholership@aicte-india.org എ​ന്ന ഇ​-​മെ​യി​ലി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:AICTECareer NewsscholarshipEducation NewsLatest News
    News Summary - apply for AICTE scholarship.
    Similar News
    Next Story
    X