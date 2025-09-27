Begin typing your search above and press return to search.
    27 Sept 2025 7:35 AM IST
    27 Sept 2025 7:35 AM IST

    എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​പി.​സി​യി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു

    എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​പി.​സി​യി​ൽ ജൂ​നി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു
    കേ​ന്ദ്ര പൊ​തു​മേ​ഖ​ല സം​രം​ഭ​മാ​യ നാ​ഷ​ന​ൽ ഹൈ​ഡ്രോ ഇ​ല​ക്ട്രി​ക് പ​വ​ർ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ (എ​ൻ.​എ​ച്ച്.​പി.​സി ലി​മി​റ്റ​ഡ്) താ​ഴെ പ​റ​യു​ന്ന നോ​ൺ എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ത​സ്തി​ക​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​ന​ത്തി​ന് അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു. അ​പേ​ക്ഷ ഫീ​സ് 708 രൂ​പ. പ​ട്ടി​ക വി​ഭാ​ഗം, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി, വി​മു​ക്ത ഭ​ട​ന്മാ​ർ, വ​നി​ത​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ​ക്ക് ഫീ​സി​ല്ല.

    അ​സി​സ്റ്റ​ന്റ് രാ​ജ്ഭാ​ഷ ഓ​ഫി​സ​ർ, ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 11, ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 40,000 - 1,40,000 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: എം.​എ ഹി​ന്ദി (ബി​രു​ദ ത​ല​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഇ​ല​ക്ടി​വ് ആ​യി പ​ഠി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എം.​എ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് (ബി​രു​ദ ത​ല​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദി ഇ​ല​ക്ടി​വ് ആ​യി​രി​ക്ക​ണം).60 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ/​ത​ത്തു​ല്യ ഗ്രേ​ഡി​ൽ കു​റ​യാ​തെ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട മേ​ഖ​ല​യി​ൽ മൂ​ന്നു വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വൃ​ത്തി പ​രി​ച​യ​ം വേണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 30 വ​യ​സ്സ്.

    ജൂ​നി​യ​ർ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​ർ -ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ, സി​വി​ൽ 109, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ 46, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ -49, ഇ​ല​ക്​േ​​ട്രാ​ണി​ക്സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​മ്യൂ​ണി​ക്കേ​ഷ​ൻ 17. ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 29,600 -1,19,500 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് ബ്രാ​ഞ്ചി​ൽ ത്രി​വ​ത്സ​ര ഫു​ൾ​ടൈം റ​ഗു​ല​ർ ഡി​പ്ലോ​മ, 60 ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്കി​ൽ​/​ത​ത്തു​ല്യ ഗ്രേ​ഡി​ൽ കു​റ​യാ​തെ വി​ജ​യി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 30 വ​യ​സ്സ്. സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​ർ (ഐ.​ടി), ഒ​ഴി​വ് 1, ശ​മ്പ​ള നി​ര​ക്ക് 29,600 -1,19,500 രൂ​പ. സീ​നി​യ​ർ അ​ക്കൗ​ണ്ട​ന്റ്, ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 10, ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 29,600-1,19,500 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: സി.​എ/​സി.​എം.​എ ഇ​ന്റ​ർ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 30 വ​യ​സ്സ്.

    ഹി​ന്ദി ട്രാ​ൻ​സ​ലേ​റ്റ​ർ, ഒ​ഴി​വു​ക​ൾ 5, ശ​മ്പ​ള​നി​ര​ക്ക് 27000-1,05,000 രൂ​പ. യോ​ഗ്യ​ത: എം.​എ ഹി​ന്ദി (​ഡി​ഗ്രി ത​ല​ത്തി​ൽ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് പ​ഠി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം) അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ എം.​എ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് (ഡി​ഗ്രി ത​ല​ത്തി​ൽ ഹി​ന്ദി പ​ഠി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം), അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ വി​വ​ർ​ത്ത​ന​ത്തി​ൽ (ഇം​ഗ്ലീ​ഷി​ൽ​നി​ന്ന് ഹി​ന്ദി​യി​ലേ​ക്കും മ​റി​ച്ചും) ഡി​ഗ്രി/ ഡി​പ്ലോ​മ. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 30 വ​യ​സ്സ്. വിശദ വിവരങ്ങളടങ്ങുന്ന റി​ക്രൂ​ട്ട്മെ​ന്റ് വി​ജ്ഞാ​പ​നം www.nhpcindia.comൽ​.. ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ ഒ​ന്ന് വൈ​കീ​ട്ട് അ​ഞ്ചു​മ​ണി​വ​രെ ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

