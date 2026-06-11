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    Edu News
    Posted On
    date_range 11 Jun 2026 7:30 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Jun 2026 7:30 AM IST

    നഴ്​സിങ്​, പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്​സുകളിലേക്ക്​ ജൂലൈ രണ്ടുവരെ അപേക്ഷിക്കാം

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    നഴ്​സിങ്​, പാരാമെഡിക്കൽ കോഴ്​സുകളിലേക്ക്​ ജൂലൈ രണ്ടുവരെ അപേക്ഷിക്കാം
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    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സം​സ്​​ഥാ​ന​ത്തെ സ​ർ​ക്കാ​ർ/​സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​ന്ത്രി​ത/​സ്വാ​ശ്ര​യ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ ബി.​എ​സ്​​സി ന​ഴ്​​സി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പ​ടെ​ വി​വി​ധ പാ​രാ​മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്​ ജൂ​ലൈ ര​ണ്ട്​ വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. ന​ഴ്​​സി​ങ്ങി​ന്​ പു​റ​മെ ബി.​എ​സ്​​സി എം.​എ​ൽ.​ടി, ബി.​എ​സ്​​സി പെ​ർ​ഫ്യൂ​ഷ​ൻ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ബി.​എ​സ്​​സി ഒ​പ്റ്റോ​മെ​ട്രി, ബി.​പി.​ടി, ബി.​എ.​എ​സ്.​എ​ൽ.​പി, ബി.​സി.​വി.​ടി, ബി.​എ​സ്​​സി ഡ​യാ​ലി​സി​സ്​ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ബി.​എ​സ്​​സി ഒ​ക്യൂ​പേ​ഷ​ണ​ൽ തെ​റാ​പ്പി, ബി.​എ​സ്.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഇ​മേ​ജി​ങ്​ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ബി.​എ​സ്​​സി റേ​ഡി​യോ​തെ​റാ​പ്പി ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ബി.​എ​സ്​​സി ന്യൂ​റോ ടെ​ക്നോ​ള​ജി, ബി.​എ​സ്​​സി ന്യൂ​ക്ലി​യ​ർ മെ​ഡി​സി​ൻ, ബി.​എ​സ്​​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ബ​യോ​കെ​മി​സ്​​ട്രി, ബി.​എ​സ്​​സി പ്രോ​സ്​​തെ​റ്റി​ക്സ്​​ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ർ​ത്തോ​ടി​ക്സ്​ എ​ന്നീ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്. സ​ർ​ക്കാ​ർ അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന മു​റ​ക്ക്​ പു​തി​യ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന പ്ര​ക്രി​യ​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തും. എ​ൽ.​ബി.​എ​സ്​ സെ​ന്‍റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​റു​ടെ www.lbscentre.kerala.gov.in എ​ന്ന വെ​ബ്സൈ​റ്റ് വ​ഴി​യാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ സ​മ​ർ​പ്പി​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ മു​ഖേ​ന​യോ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ നി​ന്നും ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത ചെ​ലാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഫെ​ഡ​റ​ൽ ബാ​ങ്ക് ശാ​ഖ വ​ഴി​യോ ജൂ​ൺ 30 വ​രെ ഫീ​സ്​ അ​ട​ക്കാം. ജ​ന​റ​ൽ, എ​സ്.​ഇ.​ബി.​സി വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് 800 രൂ​പ​യും പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/ വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ന് 400 രൂ​പ​യു​മാ​ണ് ഫീ​സ്. വി​ശ​ദ പ്രോ​സ്​​പെ​ക്ട​സ്​ വെ​ബ്​​സൈ​റ്റി​ൽ.

    ബി.​എ​സ്​​സി ന​ഴ്​​സി​ങ്ങി​നും ബി.​എ.​എ​സ്.​എ​ൽ.​പി, ബി.​എ​സ്​​സി ​പ്രോ​സ്​​തെ​റ്റി​ക്സ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ർ​ത്തോ​ടി​ക്സ്​ ഇ​വ ഒ​ഴി​കെ​യു​ള്ള മ​റ്റ് അ​ലൈ​ഡ് ഹെ​ൽ​ത്ത് സ​യ​ൻ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ൾ​ക്കും കേ​ര​ള ഹ​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ബോ​ർ​ഡി​ന്‍റെ പ്ല​സ്​ ടു ​പ​രീ​ക്ഷ​യോ ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ​യോ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്​​ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​ക്ക് മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ 50 മാ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം.

    ബി.​എ.​എ​സ്.​എ​ൽ.​പി​ക്ക്​ പ്ല​സ്​​ടു/ ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്​​ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി/​മാ​ത്ത​മ​റ്റി​ക്സ്​/​ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ്​/ സ്റ്റാ​റ്റി​സ്റ്റി​ക്സ്​/ ഇ​ല​ക്ട്രോ​ണി​ക്സ്​/​സൈ​ക്കോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​ക്ക് മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ 50 മാ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം.

    ബി.​എ​സ്.​സി പ്രോ​സ്​​തെ​റ്റി​ക്സ്​ ആ​ൻ​ഡ് ഓ​ർ​ത്തോ​റ്റി​ക്സ്​ കോ​ഴ്സി​ന് പ്ല​സ്​​ടു/ ത​ത്തു​ല്യ പ​രീ​ക്ഷ പാ​സാ​യി​രി​ക്ക​ണം. ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ഫി​സി​ക്സ്, കെ​മി​സ്​​ട്രി, ബ​യോ​ള​ജി/​മാ​ത്ത​മ​റ്റി​ക്സ്​ എ​ന്നി​വ​ക്ക് മൊ​ത്ത​ത്തി​ൽ 50 മാ​ർ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്ക​ണം.

    എ​സ്.​ഇ.​ബി.​സി, ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ അ​ഞ്ച്​ ശ​ത​മാ​നം മാ​ർ​ക്ക് ഇ​ള​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്കും. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/ വ​ർ​ഗ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ യോ​ഗ്യ​ത പ​രീ​ക്ഷ ജ​യി​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്രം മ​തി​യാ​കും. അ​പേ​ക്ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ 2026 ഡി​സം​ബ​ർ 31ന് 17 ​വ​യ​സ്സ്​ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക​ണം. സ​ർ​വീ​സ്​ ക്വാ​ട്ട​യി​ലു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക്​ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്രാ​യ​പ​രി​ധി 2026 ഡി​സം​ബ​ർ 31 പ്ര​കാ​രം പ​ര​മാ​വ​ധി 46 വ​യ​സ്സാ​ണ്. പ്ല​സ്​​ടു പ​രീ​ക്ഷ​യി​ലെ മാ​ർ​ക്ക്​ അ​ടി​സ്​​ഥാ​ന​ത്തി​ൽ എ​ൽ.​ബി.​എ​സ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന റാ​ങ്ക് ലി​സ്റ്റി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രി​ക്കും പ്ര​വേ​ശ​നം. ഫോ​ൺ: 04712560361, 362, 363, 364. വെ​ബ്സൈ​റ്റ്​: www.lbscentre.kerala.gov.in

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    TAGS:educationEdu NewsNursing and Paramedical CourseKerala
    News Summary - Applications for nursing and paramedical courses can be submitted until July 2nd.
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