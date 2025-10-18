Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    18 Oct 2025 8:30 AM IST
    Updated On
    18 Oct 2025 8:30 AM IST

    പാലക്കാട് ഐ.ഐ.ടിയിൽ ​ഗവേഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം

    പാലക്കാട് ഐ.ഐ.ടിയിൽ ​ഗവേഷണത്തിന് അപേക്ഷിക്കാം
    പാ​ല​ക്കാ​ട് ഐ.​ഐ.​ടി ​

    പാലക്കാട്: പാ​ല​ക്കാ​ട് ഐ.​ഐ.​ടി ​എം.​എ​സ് (ബൈ ​റി​സ​ർ​ച്), പി​എ​ച്ച്.​ഡി പ്രോ​​ഗ്രാ​മു​ക​ൾ​ക്കാ​യി (2026 ജ​നു​വ​രി സെ​ഷ​ൻ) അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ചു.

    വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക് ബ​യോ​ള​ജി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, കെ​മി​സ്ട്രി, സി​വി​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സ് എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഡേ​റ്റ സ​യ​ൻ​സ്, ഇ​ല​ക്ട്രി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഹ്യു​മാ​നി​റ്റീ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ്, ​ഗ​ണി​തം, മെ​ക്കാ​നി​ക്ക​ൽ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ്, ഫി​സി​ക്സ്, എ​ൻ​വ​യ​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ​സ് ആ​ൻ​ഡ് സ​സ്റ്റെ​യ്ന​ബി​ൾ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റി​ങ് വി​ഭാ​​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​വി​ധ ഗ​വേ​ഷ​ണ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    യോ​​ഗ്യ​രാ​യ​വ​ർ https://resap.iitpkd.ac.in/ മു​ഖേ​ന ന​വം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന​കം അ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. ന​വം​ബ​ർ 14ന് ​ചു​രു​ക്ക​പ്പ​ട്ടി​ക പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. ഡി​സം​ബ​ർ നാ​ലു മു​ത​ൽ 12 വ​രെ അ​ഭി​മു​ഖം ന​ട​ക്കും. വിവരങ്ങൾ academics@iitpkd.ac.inൽ

