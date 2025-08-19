Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 9:24 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 9:25 AM IST

    ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപൺ സർവകലാശാല: യു.ജി, പി.ജി കോഴ്സു​കളിലേക്ക്​ സെപ്​റ്റംബർ 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം

    ശ്രീനാരായണഗുരു ഓപൺ സർവകലാശാല: യു.ജി, പി.ജി കോഴ്സു​കളിലേക്ക്​ സെപ്​റ്റംബർ 10 വരെ അപേക്ഷിക്കാം
    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: കേ​ര​ള​ത്തെ സ​മ്പൂ​ര്‍ണ ബി​രു​ദ സം​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കു​ക എ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ​ഗു​രു ഓ​പ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല ന​ട​ത്തു​ന്ന ബി​രു​ദ, ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക്‌ സെ​പ്​​റ്റം​ബ​ർ 10 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. www.sgou.ac.in ലൂ​ടെ ഓ​ൺ​ലൈ​നാ​യാ​ണ്‌ ര​ജി​സ്‌​റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്‌. പ​ത്ത്​ ത്രി​വ​ത്സ​ര ബി​രു​ദ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ, ആ​റ്​ നാ​ല്​ വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ, 12 പി.​ജി കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ, മൂ​ന്ന്​ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​യി​ലേ​ക്കാ​ണ്​ അ​പേ​ക്ഷ ക്ഷ​ണി​ച്ച​ത്‌. എം.​ബി.​എ, എം.​സി.​എ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളും ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​രം​ഭി​ക്കും. ഇ​തി​ന് യു.​ജി.​സി അം​ഗീ​കാ​രം ല​ഭി​ച്ച​താ​യും വൈ​സ്ചാ​ന്‍സ​ല​ര്‍ ഡോ. ​വി.​പി. ജ​ഗ​തി​രാ​ജ് വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. വി​ജ്ഞാ​പ​നം പി​ന്നീ​ട് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യോ മാ​ർ​ക്ക് മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളോ ഇ​ല്ലാ​തെ അ​ർ​ഹ​രാ​യ എ​ല്ലാ​വ​ർ​ക്കും പ​ഠ​ന​ത്തി​ന് അ​വ​സ​ര​മൊ​രു​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് ഓ​പ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ സ​വി​ശേ​ഷ​ത. പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന്​ ടി.​സി നി​ർ​ബ​ന്ധ​മ​ല്ല.

    ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, മ​ല​യാ​ളം, ഹി​സ്റ്റ​റി, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി എ​ന്നി​വ​യി​ൽ ബി.​എ​യും ബി.​ബി.​എ, ബി.​കോം, എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്‌ നാ​ലു​വ​ർ​ഷ ഓ​ണേ​ഴ്സ് കോ​ഴ്‌​സു​ക​ൾ. ബി.​എ​സ്‌​സി ഡാ​​റ്റാ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് അ​ന​ല​​റ്റി​ക്സ്, ബി.​എ നാ​നോ എ​ന്റ​ർ​പ്ര​ണ​ർ​ഷി​പ്, ബി.​സി.​എ, ബി.​എ അ​റ​ബി​ക്, ഹി​ന്ദി, സം​സ്‌​കൃ​തം, അ​ഫ്‌​ദ​ലു​ൽ ഉ​ല​മ, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ഫി​ലോ​സ​ഫി, പൊ​ളി​​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് എ​ന്നീ മൂ​ന്നു​വ​ർ​ഷ ബി​രു​ദ കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളും എം.​കോം, എം.​എ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, മ​ല​യാ​ളം, അ​റ​ബി​ക്, ഹി​ന്ദി, സം​സ്‌​കൃ​തം, ഹി​സ്റ്റ​റി, സോ​ഷ്യോ​ള​ജി, ഇ​ക്ക​ണോ​മി​ക്സ്, ഫി​ലോ​സ​ഫി, പൊ​ളി​​റ്റി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, പ​ബ്ലി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ എ​ന്നീ ബി​രു​ദാ​ന​ന്ത​ര കോ​ഴ്‌​സു​ക​ളു​മാ​ണ്‌ ഉ​ള്ള​ത്‌.

    മ​റ്റൊ​രു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല/ കോ​ള​ജി​ൽ റെ​ഗു​ല​ര്‍, വി​ദൂ​ര വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ രീ​തി​യി​ൽ കോ​ഴ്​​സ്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ ശ്രീ​നാ​രാ​യ​ണ ഓ​പ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ മ​റ്റൊ​രു ബി​രു​ദ കോ​ഴ്‌​സി​ന്‌ ചേ​രാം. സാ​മ്പ​ത്തി​ക​മാ​യി പി​ന്നാ​ക്കം നി​ല്‍ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് തു​ട​ര്‍ പ​ഠ​ന​ത്തി​നാ​യി സ്‌​കോ​ള​ര്‍ഷി​പ് സ്‌​കീം ന​ട​പ്പാ​ക്കു​മെ​ന്നും വൈ​സ്​​ചാ​ൻ​സ​ല​ർ അ​റി​യി​ച്ചു. സി​ന്‍ഡി​ക്കേ​റ്റ് അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ വി.​പി. പ്ര​ശാ​ന്ത്, ഡോ. ​പി.​പി. അ​ജ​യ​കു​മാ​ര്‍, ഡോ. ​സി. ഉ​ദ​യ​ക​ല, ഡോ. ​എ. ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ന്‍ എ​ന്നി​വ​രും വാ​ർ​ത്ത​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    അ​ടു​ത്ത വ​ർ​ഷം ബി.​എ​ഡ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ്​ പു​തി​യ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ

    ഓ​പ​ൺ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ അ​ടു​ത്ത അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം ബി.​എ​ഡ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​റ്​ പു​തി​യ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ബി.​എ​ഡി​ന്​ പു​റ​മെ ബി.​എ പ​ബ്ലി​ക് അ​ഡ്മി​നി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, എം.​എ​സ്.​ഡ​ബ്ല്യു, എം.​എ​സ്‌​സി മാ​ത്ത​മാ​​റ്റി​ക്സ്, എം. ​ലി​ബ്, ബി. ​ലി​ബ് എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ പു​തി​യ കോ​ഴ്​​സു​ക​ൾ. ഇ​തി​ന്​ പു​റ​മെ ഗ​വേ​ഷ​ണ കോ​ഴ്​​സു​ക​ളും ആ​രം​ഭി​ക്കും

