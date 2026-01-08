Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_rightകെ ടെറ്റ് പരീക്ഷക്ക്...
    Edu News
    Posted On
    date_range 8 Jan 2026 7:02 PM IST
    Updated On
    date_range 8 Jan 2026 7:02 PM IST

    കെ ടെറ്റ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തിയതി നീട്ടി

    text_fields
    bookmark_border
    K TET
    cancel
    Listen to this Article

    തിരുവനന്തപുരം: കേരളാ ടീച്ചർ എലിജിബിലിറ്റി ടെസ്റ്റ് - കെ ടെറ്റ് പരീക്ഷക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതി നീട്ടി. അപേക്ഷകൾ ജനുവരി 12 രാവിലെ 10 മണി വരെ സമർപ്പിക്കാം. കെ-ടെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ https://ktet.kerala.gov.in , https://pareekshabhavan.kerala.gov.in എന്നീ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകും.

    സെർവർ തകരാർ ആയതിനെത്തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്ക് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്നതിനെ തുടർന്നാണ് തീയതി നീട്ടി നൽകിയതെന്നാണ് അറിയുന്നത്. ഓരോ കാറ്റഗറിയിലേക്കുമുള്ള അപേക്ഷാ യോഗ്യത, പരീക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ, ഫീസ് എന്നിവ വിശദമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയ ഔദ്യോഗിക വിജ്ഞാപനം വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ഓൺലൈൻ രജിസ്‌ട്രേഷൻ സംബന്ധിച്ച വിശദമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

    ജനുവരി 18, 19 തീയതികളിലായാണ് ഒക്ടോബർ സെഷനിലേക്കുള്ള പരീക്ഷകൾ നടക്കുക. എഡിറ്റിങ് വിൻഡോ സേവനം ഉപയോഗിച്ച് തെരഞ്ഞെടുത്ത പരീക്ഷാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മാറ്റം വരുത്തുകയോ. പേര്, ഫോട്ടോ എന്നിവയിൽ തിരുത്തൽ വരുത്തുകയോ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. പൊതുവിഭാഗത്തിന് 500 രൂപയും ഫീസ്. എസ്‌സി/എസ്ടി, ഭിന്നശേഷി വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 250 രൂപയുമാണ് അപേക്ഷ ഫീസായി നൽകേണ്ടത്. അപേക്ഷ ഫീസ് നൽകിയ ചലാനും ഓൺലൈൻ അപേക്ഷയുടെ പ്രിന്റൗട്ടും ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ സൂക്ഷിക്കണം.

    അപേക്ഷകർ സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ രജിസ്‌ട്രേഷൻ പൂർത്തിയാക്കണമെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:k tetexamsapplication
    News Summary - Application deadline for K-TET exam extended
    Similar News
    Next Story
    X