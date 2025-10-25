Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightCareer & Educationchevron_rightEdu Newschevron_right6, 9...
    Edu News
    Posted On
    date_range 25 Oct 2025 9:56 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Oct 2025 9:56 AM IST

    6, 9 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സൈ​നി​ക സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ​ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30 വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം
    6, 9 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ സൈ​നി​ക സ്കൂ​ൾ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ
    cancel

    രാ​ജ്യ​ത്തെ സൈ​നി​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 2026-27 അ​ധ്യ​യ​ന​വ​ർ​ഷ​ത്തെ 6, 9 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ (എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​സ്.​ഇ.​ഇ-2026) ജ​നു​വ​രി​യി​ൽ ന​ട​ത്തും. ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30 വൈ​കീ​ട്ട് 5 മ​ണി വ​രെ അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. പ​രീ​ക്ഷ വി​ജ്ഞാ​പ​ന​വും വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യും https://exams.nta.nic.in/sainik-school-society വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം.

    അ​പേ​ക്ഷാ​ഫീ​സ് 850 രൂ​പ. പ​ട്ടി​ക​ജാ​തി/​വ​ർ​ഗ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 700 രൂ​പ. 31 രാ​ത്രി 11.50 വ​രെ ഫീ​സ​ട​ക്കാം.

    ● പ്ര​വേ​ശ​ന യോ​ഗ്യ​ത: ആ​റാം ക്ലാ​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് വ​യ​സ്സ് 31.03.2026ൽ 10​നും 12നും ​മ​ധ്യേ​യാ​വ​ണം. (2014 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​നും 2016 മാ​ർ​ച്ച് 31നും ​മ​ധ്യേ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​ണം). അ​ഞ്ചാം ക്ലാ​സ് പാ​സാ​യ​വ​രോ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ ആ​ക​ണം.

    ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് പ്രാ​യം 13നും 15​നും മ​ധ്യേ​യാ​വ​ണം. (2011 ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്നി​നും 2013 മാ​ർ​ച്ച് 31നും ​മ​ധ്യേ ജ​നി​ച്ച​വ​രാ​ക​ണം). എ​ട്ടാം ക്ലാ​സ് പാ​സാ​യ​വ​രോ പ​ഠി​ക്കു​ന്ന​വ​രോ ആ​ക​ണം.

    എ.​ഐ.​എ​സ്.​എ​സ്.​ഇ.​ഇ-2026 മെ​റി​റ്റ് ലി​സ്റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് നി​ല​വി​ലു​ള്ള 33 സൈ​നി​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ 6, 9 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ലും പു​തി​യ 69 സൈ​നി​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ (എ​ൻ.​എ​സ്.​എ​സ്) ആ​റാം ക്ലാ​സി​ലും 19 പു​തി​യ സൈ​നി​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളി​ൽ ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ലും പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും.

    നാ​ഷ​ന​ൽ ടെ​സ്റ്റി​ങ് ഏ​ജ​ൻ​സി​യാ​ണ് ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ന​ട​ത്തി മെ​റി​റ്റ് ലി​സ്റ്റ് ത​യാ​റാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ● പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ: പേ​പ്പ​ർ, പെ​ൻ​സി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് ഒ.​എം.​ആ​ർ ഉ​ത്ത​ര​ക്ക​ട​ലാ​സി​ൽ മ​ൾ​ട്ടി​പ്ൾ ചോ​യ്സ് ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നും ഉ​ത്ത​രം ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ. ആ​റാം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ ലാം​ഗ്വേ​ജ്, മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, പൊ​തു​വി​ജ്ഞാ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​യി 125 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ, 300 മാ​ർ​ക്കി​ന്.

    ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സ് പ​രീ​ക്ഷ​യി​ൽ മാ​ത്ത​മാ​റ്റി​ക്സ്, ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ൻ​സ്, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്, ജ​ന​റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, സോ​ഷ്യ​ൽ സ​യ​ൻ​സ് എ​ന്നി​വ​യി​ലാ​യി 150 ചോ​ദ്യ​ങ്ങ​ൾ, 400 മാ​ർ​ക്കി​ന്. ഉ​ത്ത​രം തെ​റ്റി​യാ​ൽ മാ​ർ​ക്ക് കു​റ​ക്കി​ല്ല. കൂ​ടു​ത​ൽ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യി​ലു​ണ്ട്.

    ● പ​രീ​ക്ഷ​ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ: കേ​ര​ള​ത്തി​ൽ എ​റ​ണാ​കു​ളം, കോ​ട്ട​യം, കോ​ഴി​​ക്കോ​ട്, പാ​ല​ക്കാ​ട്, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ല​ക്ഷ​ദ്വീ​പി​ൽ ക​വ​ര​ത്തി​യി​ലും പ​രീ​ക്ഷാ​കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ണ്ടാ​വും.

    ● സൈ​നി​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളും സീ​റ്റു​ക​ളും: പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സൈ​നി​ക സ്കൂ​ളു​ക​ളും ക്ലാ​സു​ക​ളും സീ​റ്റു​ക​ളും വി​വ​ര​ണ​പ​ത്രി​ക​യി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. സ്വ​ന്തം സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 67 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 33 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും.

    തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം (ക​ഴ​ക്കൂ​ട്ടം) സൈ​നി​ക സ്കൂ​ളി​ൽ 6ാം ക്ലാ​സി​ൽ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 70 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും (ഹോം ​സ്റ്റേ​റ്റ് - 49, ഇ​ത​ര സം​സ്ഥാ​ന​ക്കാ​ർ​ക്ക് 21) ​​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 10 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും (5 + 5) പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ണ്ട്.

    ഒ​മ്പ​താം ക്ലാ​സി​ൽ ആ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് 20 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും (14 + 6) ​പെ​ൺ​കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് ര​ണ്ട് സീ​റ്റി​ലും (ഹോം ​സ്​​റ്റേ​റ്റു​കാ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം) പ്ര​വേ​ശ​നം ല​ഭി​ക്കും.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ലെ പു​തി​യ സ്കൂ​ളു​ക​ൾ:വേ​ദ​വ്യാ​സ വി​ദ്യാ​ല​യ സീ​നി​യ​ർ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്; വി​ദ്യാ​ധി​രാ​ജ വി​ദ്യാ​പീ​ഠം സെ​ൻ​ട്ര​ൽ സ്കൂ​ൾ ആ​ല​പ്പു​ഴ; ശ്രീ ​ശാ​ര​ദ വി​ദ്യാ​ല​യ എ​റ​ണാ​കു​ളം; ഡോ. ​രാ​ജു ഡേ​വി​സ് ഇ​ന്റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ്കൂ​ൾ, മാ​ള (തൃ​ശൂ​ർ), മ​ന്നം മെ​മ്മോ​റി​യ​ൽ റെ​സി​ഡ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഹ​യ​ർ​ സെ​ക്ക​ൻ​ഡ​റി സ്കൂ​ൾ, തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം. സീ​റ്റ് വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ട്ടി​ക​യി​ലു​ണ്ട്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:educationEdu Newsmilitary school
    News Summary - All India Military School Entrance Exam for Classes 6 and 9 to be held in January
    Similar News
    Next Story
    X