Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    20 Oct 2025 6:39 AM IST
    Updated On
    20 Oct 2025 6:39 AM IST

    അഖിലേന്ത്യ മെഡിക്കൽ പി.ജി പ്രവേശനം; കൗൺസലിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയിസ് ഫില്ലിങ് തുടങ്ങി

    നീ​റ്റ് പി.​ജി 2025ൽ ​യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യവർക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം
    അഖിലേന്ത്യ മെഡിക്കൽ പി.ജി പ്രവേശനം; കൗൺസലിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയിസ് ഫില്ലിങ് തുടങ്ങി
    അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ‘നീ​റ്റ്-​പി.​ജി (എം.​ഡി/​എം.​എ​സ്/ ഡി.​എ​ൻ.​ബി) കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് 2025’ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി. മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി (എം.​സി.​സി) വ​ഴി​യാ​ണ് സീ​റ്റ് ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്. പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ള​ട​ങ്ങി​യ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക https://mcc.nic.inൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ, ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ് എ​ന്നി​വ​ക്കാ​യു​ള്ള സ​മ​യ​ക്ര​മം, പ​രി​ധി, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് തീ​യ​തി​ക​ൾ അ​ട​ങ്ങി​യ ​ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ താ​മ​സി​യാ​തെ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും.

    സ്​​​ട്രേ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ നാ​ല് റൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​യാ​ണ് സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്.അ​പ്ഡേ​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും അ​റി​യി​പ്പു​ക​ൾ​ക്കും ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റ് നി​ര​ന്ത​രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​​ക്കേ​ണ്ട​താ​ണ്. നാ​ഷ​ന​ൽ ബോ​ർ​ഡ് ഓ​ഫ് എ​ക്സാ​മി​നേ​ഷ​ൻ ഔ​​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ​നി​ന്ന് ‘നീ​റ്റ് പി.​ജി-2025’ റാ​ങ്ക് ലെ​റ്റ​ർ ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്ത് കൗ​ൺ​സി​ലി​ങ്ങി​ൽ ​പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ക​ട്ട് ഓ​ഫ് റാ​ങ്ക് എം.​സി.​സി വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കും.

    യോ​ഗ്യ​ത: അം​ഗീ​കൃ​ത എം.​ബി.​ബി.​എ​സ് ബി​രു​ദ​മെ​ടു​ത്ത് 2025 ജൂ​ലൈ 31ന​കം ഇ​ന്റേ​ൺ​ഷി​പ് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി നീ​റ്റ് പി.​ജി 2025ൽ ​യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യി​രി​ക്ക​ണം. ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്: ജ​ന​റ​ൽ/​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ് വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1000 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​ഒ.​ബി.​സി/​ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി- 500 രൂ​പ. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് തു​ക യ​ഥാ​ക്ര​മം 25000 രൂ​പ, 10,000 രൂ​പ. ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് 5000 രൂ​പ, സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി ഡെ​പ്പോ​സി​റ്റ് ര​ണ്ടു ല​ക്ഷം രൂ​പ. സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി തു​ക തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കും.

    അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ: എം.​സി.​സി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് വ​ഴി ദേ​ശീ​യ​ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്മെൻറ് ന​ൽ​കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ ഇ​വ​യാ​ണ്. സം​സ്ഥാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പി.​ജി കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വാ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ൾ.

    ബ​നാ​റ​സ് ഹി​ന്ദു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, അ​ലീ​ഗ​ഢ് മു​സ്‍ലിം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, ഡ​ൽ​ഹി സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല, കേ​ന്ദ്ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളാ​യ വ​ർ​ധ​മാ​ന മ​ഹാ​വീ​ർ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ഓ​ഫ് ദ​ർ​ജം​ഗ് ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ, അ​ട​ൽ ബി​ഹാ​രി വാ​ജ്പേ​യ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ സ​യ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് രാം ​മ​നോ​ഹ​ർ ലോ​ഹ്യ ഹോ​സ്പി​റ്റ​ൽ ​ എ​സ്.​ഐ.​സി മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് ബ​സൈ​ദ​ർ​പൂ​ർ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 50 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ൾ.ഡി.​എ​ൻ.​ബി കോ​ഴ്സി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ൾ, ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ സീ​റ്റു​ക​ൾ.സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സൈ​ക്യാ​ട്രി, റാ​ഞ്ചി, ലോ​ക​പ്രി​യ ഗോ​പി​നാ​ഥ് മെ​ന്റ​ൽ ഹെ​ൽ​ത്ത് റീ​ജ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യു​ട്ട്, തേ​സ്പൂ​ർ മു​ഴു​വ​ൻ സീ​റ്റു​ക​ൾ.

    കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭി​ക്കും. കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്: സ്ട്രേ ​അ​ട​ക്കം നാ​ല് റൗ​ണ്ടു​ക​ളാ​യാ​ണ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ക്ര​മീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള​ത്.

    ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ട്: കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, ലോ​ക്കി​ങ് ഫീ​സ് പേ​യ്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് യ​ഥാ​സ​മ​യം വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഫ്രീ ​എ​ക്സി​റ്റ് ഓ​പ്ഷ​ൻ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കാം. അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ കോ​ള​ജി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് സീ​റ്റ് അ​പ്ഗ്രേ​ഡ് ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​ന് സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ക്കാം. ല​ഭി​ച്ച സീ​റ്റി​ൽ തൃ​പ്ത​രാ​ണെ​ങ്കി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പോ​കാം. ഇ​തി​നു വീ​ണ്ടും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട്: ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ ഫീ​സ​ട​ച്ച് പു​തു​താ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ചോ​യി​സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്ത​ണം. യ​ഥാ​സ​മ​യം അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. സ​മ​യ​ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം​നേ​ടാം. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ലും അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് പു​തി​യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നി​ല്ലാ​തെ മൂ​ന്നാം​റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട്: ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് പു​തി​യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​ത്ത​ണം. ര​ണ്ടാം​റൗ​ണ്ടി​ൽ സീ​റ്റ് ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​വ​രും മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യ​ണം. ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം​നേ​ടാ​തെ ഫീ​സ് ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട് പു​റ​ത്തു​പോ​യ​വ​ർ​ക്കും വീ​ണ്ടും ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം. ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്തി​ട്ടും ഒ​ന്നും ര​ണ്ടും റൗ​ണ്ടി​ൽ സീ​റ്റ് ല​ഭി​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ വീ​ണ്ടും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ല.

    സ്​​ട്രേ വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട്: ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള ഈ ​റൗ​ണ്ടി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്ന് റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കാ​ണ് അ​വ​സ​രം. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടും പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ത്ത​വ​രെ ഈ ​റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് പ​രി​ഗ​ണി​ക്കി​ല്ല. ക​​ൽ​​പി​ത സ​​ർ​​വ​​ക​​ലാ​​ശാ​​ല​​ക​​ളി​​ലെ സീ​​റ്റു​​ക​​ളി​​ലേ​ക്കും എം.​സി.​സി ത​​ന്നെ അ​​ലോ​​ട്ട്മെ​​ന്റ് ന​​ട​​ത്തും. സ്ട്രേ ​വേ​​ക്ക​​ൻ​​സി റൗ​​ണ്ട് അ​​ലോ​​ട്ട്മെ​​ന്റ് ല​​ഭി​​ച്ച സീ​​റ്റി​​ൽ / കോ​​ള​ജി​​ൽ പ്ര​​വേ​​ശ​​നം നേ​​ടാ​ത്ത​വ​​രു​​ടെ സെ​​ക്യൂ​​രി​​റ്റി തു​​ക തി​​രി​​ച്ചു ന​​ൽ​​കി​​ല്ല.

    ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി​​ക്കാ​​രു​​ടെ ശ്ര​​ദ്ധ​​ക്ക്: ഭി​​ന്ന​​ശേ​​ഷി​​ക്കാ​​ർ​​ക്കു​​ള്ള ആ​​നു​​കൂ​​ല്യം, രേ​​ഖാ സ​​മ​​ർ​​പ്പ​​ണം, പ്ര​​വേ​​ശ​​നം സം​​ബ​​ന്ധി​​ച്ച പ്ര​​ത്യേ​​ക അ​​റി​​യി​​പ്പ് എം.​സി.​സി​​യു​​ടെ വെ​​ബ്സൈ​​റ്റി​​ലു​​ണ്ട്. ഈ ​വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും പാ​ലി​ച്ചാ​വ​ണം കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കേ​ണ്ട​ത്.

    എ.​എ​ഫ്.​എം. എ​സ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പി.​ജി: ആം​ഡ് ഫോ​ഴ്സ് മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ സ​​ർ​​വി​​സി​ന് കീ​ഴി​ലെ സ്ഥാ​​പ​​ന​​ങ്ങ​​ളി​​ൽ മെ​​ഡി​​ക്ക​​ൽ പി.​​ജി പ്ര​​വേ​​ശ​​ന​​ത്തി​​നും എം.​സി.​​സി വെ​​ബ്സൈ​​റ്റ് നി​​ർ​​ദേ​ശാ​​നു​​സൃ​​തം ര​​ജി​​സ്റ്റ​​ർ ചെ​​യ്യേ​​ണ്ട​​താ​​ണ്. പ്ര​​വേ​​ശ​​ന വി​​വ​​ര​​ങ്ങ​​ൾ www.afmcdg1d.gov.in ൽ ​ല​​ഭി​​ക്കും.

