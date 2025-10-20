അഖിലേന്ത്യ മെഡിക്കൽ പി.ജി പ്രവേശനം; കൗൺസലിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയിസ് ഫില്ലിങ് തുടങ്ങി

അഖിലേന്ത്യ മെഡിക്കൽ പി.ജി പ്രവേശനം; കൗൺസലിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയിസ് ഫില്ലിങ് തുടങ്ങിtext_fields
അഖിലേന്ത്യ പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ‘നീറ്റ്-പി.ജി (എം.ഡി/എം.എസ്/ ഡി.എൻ.ബി) കൗൺസലിങ് 2025’ നടപടികൾ തുടങ്ങി. മെഡിക്കൽ കൗൺസലിങ് കമ്മിറ്റി (എം.സി.സി) വഴിയാണ് സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ്. പ്രവേശന നടപടികളടങ്ങിയ കൗൺസലിങ് വിവരണ പത്രിക https://mcc.nic.inൽ ലഭ്യമാണ്. കൗൺസലിങ് രജിസ്ട്രേഷൻ, ചോയിസ് ഫില്ലിങ് എന്നിവക്കായുള്ള സമയക്രമം, പരിധി, അലോട്ട്മെന്റ് തീയതികൾ അടങ്ങിയ ഷെഡ്യൂളുകൾ താമസിയാതെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും.
സ്ട്രേ ഉൾപ്പെടെ നാല് റൗണ്ടുകളായാണ് സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ്.അപ്ഡേറ്റുകൾക്കും അറിയിപ്പുകൾക്കും ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ് നിരന്തരം സന്ദർശിക്കേണ്ടതാണ്. നാഷനൽ ബോർഡ് ഓഫ് എക്സാമിനേഷൻ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽനിന്ന് ‘നീറ്റ് പി.ജി-2025’ റാങ്ക് ലെറ്റർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കൗൺസിലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കാം. കട്ട് ഓഫ് റാങ്ക് എം.സി.സി വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും.
യോഗ്യത: അംഗീകൃത എം.ബി.ബി.എസ് ബിരുദമെടുത്ത് 2025 ജൂലൈ 31നകം ഇന്റേൺഷിപ് പൂർത്തിയാക്കി നീറ്റ് പി.ജി 2025ൽ യോഗ്യത നേടിയിരിക്കണം. രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ്: ജനറൽ/ഇ.ഡബ്ല്യു.എസ് വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 1000 രൂപ. എസ്.സി/എസ്.ടി/ഒ.ബി.സി/ഭിന്നശേഷി- 500 രൂപ. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക യഥാക്രമം 25000 രൂപ, 10,000 രൂപ. കൽപിത സർവകലാശാലകളിലേക്കുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഫീസ് 5000 രൂപ, സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റ് രണ്ടു ലക്ഷം രൂപ. സെക്യൂരിറ്റി തുക തിരികെ ലഭിക്കും.
അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ: എം.സി.സി കൗൺസലിങ് വഴി ദേശീയതലത്തിൽ അലോട്ട്മെൻറ് നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവയാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങളിൽനിന്നുള്ള മെഡിക്കൽ പി.ജി കോഴ്സുകളിൽ 50 ശതമാനം അഖിലേന്ത്യ ക്വാട്ട സീറ്റുകൾ.
ബനാറസ് ഹിന്ദു സർവകലാശാല, അലീഗഢ് മുസ്ലിം സർവകലാശാല, ഡൽഹി സർവകലാശാല, കേന്ദ്ര സ്ഥാപനങ്ങളായ വർധമാന മഹാവീർ മെഡിക്കൽ കോളജ് ഓഫ് ദർജംഗ് ഹോസ്പിറ്റൽ, അടൽ ബിഹാരി വാജ്പേയ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് മെഡിക്കൽ സയൻസ് ആൻഡ് രാം മനോഹർ ലോഹ്യ ഹോസ്പിറ്റൽ എസ്.ഐ.സി മെഡിക്കൽ കോളജ് ബസൈദർപൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ 50 ശതമാനം സീറ്റുകൾ.ഡി.എൻ.ബി കോഴ്സിൽ 100 ശതമാനം സീറ്റുകൾ, കൽപിത സർവകലാശാലകളിലെ മുഴുവൻ സീറ്റുകൾ.സെൻട്രൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സൈക്യാട്രി, റാഞ്ചി, ലോകപ്രിയ ഗോപിനാഥ് മെന്റൽ ഹെൽത്ത് റീജനൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യുട്ട്, തേസ്പൂർ മുഴുവൻ സീറ്റുകൾ.
കൗൺസലിങ്ങിൽ പങ്കാളികളായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭിക്കും. കൗൺസലിങ്, അലോട്ട്മെന്റ്: സ്ട്രേ അടക്കം നാല് റൗണ്ടുകളായാണ് കൗൺസലിങ്, സീറ്റ് അലോട്ട്മെന്റ് നടപടികൾ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്.
ഒന്നാം റൗണ്ട്: കൗൺസലിങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനുള്ള ചോയിസ് ഫില്ലിങ്, ലോക്കിങ് ഫീസ് പേയ്മെന്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കണം. അലോട്ട്മെന്റ് യഥാസമയം വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തും. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കുന്നവർക്ക് ഫ്രീ എക്സിറ്റ് ഓപ്ഷൻ വിനിയോഗിച്ച് രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് കടക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ കോളജിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് സീറ്റ് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നതിന് സമ്മതം അറിയിക്കാം. ലഭിച്ച സീറ്റിൽ തൃപ്തരാണെങ്കിൽ പ്രവേശനം നേടാം. അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്ക് രണ്ടാം റൗണ്ടിലേക്ക് പോകാം. ഇതിനു വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
രണ്ടാം റൗണ്ട്: ആദ്യ റൗണ്ടിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ ഫീസടച്ച് പുതുതായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ചോയിസ് ഫില്ലിങ്, ലോക്കിങ് നടത്തണം. യഥാസമയം അലോട്ട്മെന്റ് പ്രഖ്യാപിക്കും. സമയബന്ധിതമായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് പ്രവേശനംനേടാം. രണ്ടാം റൗണ്ടിലും അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിക്കാത്തവർക്ക് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷനില്ലാതെ മൂന്നാംറൗണ്ടിൽ പങ്കെടുക്കാം.
മൂന്നാം റൗണ്ട്: ഒന്നും രണ്ടും റൗണ്ടുകളിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്തവർ ഫീസ് അടച്ച് പുതിയ രജിസ്ട്രേഷൻ നടത്തണം. രണ്ടാംറൗണ്ടിൽ സീറ്റ് ഉപേക്ഷിച്ചവരും മൂന്നാം റൗണ്ടിലേക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം. രണ്ടാം റൗണ്ടിൽ പ്രവേശനംനേടാതെ ഫീസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് പുറത്തുപോയവർക്കും വീണ്ടും ഫീസ് അടച്ച് പങ്കെടുക്കാം. രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടും ഒന്നും രണ്ടും റൗണ്ടിൽ സീറ്റ് ലഭിക്കാത്തവർ വീണ്ടും രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതില്ല.
സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട്: ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്കുള്ള ഈ റൗണ്ടിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് റൗണ്ടുകളിലും പങ്കെടുക്കാത്തവർക്കാണ് അവസരം. മൂന്നാം റൗണ്ടിൽ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടും പ്രവേശനം നേടാത്തവരെ ഈ റൗണ്ടിലേക്ക് പരിഗണിക്കില്ല. കൽപിത സർവകലാശാലകളിലെ സീറ്റുകളിലേക്കും എം.സി.സി തന്നെ അലോട്ട്മെന്റ് നടത്തും. സ്ട്രേ വേക്കൻസി റൗണ്ട് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സീറ്റിൽ / കോളജിൽ പ്രവേശനം നേടാത്തവരുടെ സെക്യൂരിറ്റി തുക തിരിച്ചു നൽകില്ല.
ഭിന്നശേഷിക്കാരുടെ ശ്രദ്ധക്ക്: ഭിന്നശേഷിക്കാർക്കുള്ള ആനുകൂല്യം, രേഖാ സമർപ്പണം, പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക അറിയിപ്പ് എം.സി.സിയുടെ വെബ്സൈറ്റിലുണ്ട്. ഈ വ്യവസ്ഥകളും നിർദേശങ്ങളും പാലിച്ചാവണം കൗൺസലിങ് അലോട്ട്മെന്റ് നടപടികളിൽ പങ്കെടുക്കേണ്ടത്.
എ.എഫ്.എം. എസ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പി.ജി: ആംഡ് ഫോഴ്സ് മെഡിക്കൽ സർവിസിന് കീഴിലെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മെഡിക്കൽ പി.ജി പ്രവേശനത്തിനും എം.സി.സി വെബ്സൈറ്റ് നിർദേശാനുസൃതം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. പ്രവേശന വിവരങ്ങൾ www.afmcdg1d.gov.in ൽ ലഭിക്കും.
