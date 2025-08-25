Begin typing your search above and press return to search.
    25 Aug 2025 10:33 AM IST
    25 Aug 2025 10:36 AM IST

    അഖിലേന്ത്യ ആയുഷ് ബിരുദ കോഴ്സ് പ്രവേശനം: ചോയ്സ് ഫില്ലിങ് നാളെ മുതൽ

    • ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ടം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് വ​രെ
    • ആ​ദ്യ സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് നാ​ലി​ന്
    അഖിലേന്ത്യ ആയുഷ് ബിരുദ കോഴ്സ് പ്രവേശനം: ചോയ്സ് ഫില്ലിങ് നാളെ മുതൽ
    ആ​യു​ഷ് അ​ഡ്മി​ഷ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ക​മ്മി​റ്റി (എ.​എ.​സി.​സി.​സി) അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ആ​യു​ഷ് ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള കേ​ന്ദ്രീ​കൃ​ത ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി. 2025-26 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ബി.​എ.​എം.​എ​സ്/​ബി.​എ​സ്.​എം.​എ​സ്/​ബി.​യു.​എം.​എ​സ്/​ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ്/ ബി​ഫാം (ആ​യു​ർ​വേ​ദ) കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് നീ​റ്റ് യു.​ജി 2025 റാ​ങ്ക് അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ േക്വാ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ശാ​ല/ നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടു​ക​ൾ/ ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ൾ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ആ​യു​ഷ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലു​മാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം. ജാം​ന​ഗ​റി​ലെ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ടീ​ച്ചി​ങ് ആ​ൻ​ഡ് റി​സ​ർ​ച്ച് ഇ​ൻ ആ​യു​ർ​വേ​ദ​യി​ൽ (ഐ.​ടി.​ആ​ർ.​എ) ബി.​ഫാം (ആ​യു​ർ​വേ​ദ) കോ​ഴ്സി​ലും പ്ര​വേ​ശ​ന​മു​ണ്ട്.

    മൂ​ന്ന് റൗ​ണ്ട്/​ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ. ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്ക് ര​ണ്ട് സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ളും ഉ​ണ്ടാ​വും. കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളും അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള​ട​ങ്ങ​ളി​യ വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യും എ.​എ.​സി.​സി.​സി വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ https://aaccc.gov.in ൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണ്.

    കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്, അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ഷെ​ഡ്യൂ​ളു​ക​ൾ:

    ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ ഒ​ന്ന് ഉ​ച്ച​ക്ക് ര​ണ്ട് മ​ണി​വ​രെ ഒ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ഫീ​സ​ട​ക്കാം. ആ​ഗ​സ്റ്റ് 26 മു​ത​ൽ ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​ത്താം. സെ​പ്റ്റ​ംബ​ർ ഒ​ന്ന് രാ​ത്രി 11.55 മ​ണി​ക്ക​കം ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ, ഫീ​സ് പേ​മെ​ന്റ്, ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്, ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. 2, 3 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന് ആ​ദ്യ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 5-12 വ​രെ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ് പേ​മെ​ന്റ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ 17ന് ​തു​ട​ങ്ങും. ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/ ലോ​ക്കി​ങ് 18നും 22​നു​മി​ട​യി​ൽ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. 25ന് ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കും. 26 മു​ത​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ മൂ​ന്ന് വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ട് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ലേ​ക്ക് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10-13 വ​രെ ര​ജി​സ്​​റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ് / ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കും. 16ന് ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. 17-24 വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​വു​ന്ന​താ​ണ്.

    സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി റൗ​ണ്ട്

    മൂ​ന്ന് റൗ​ണ്ട് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റു​ക​ളും പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ് ഒ​ഴി​വു​ള്ള സീ​റ്റു​ക​ളി​ലേ​ക്കാ​ണ് ഈ ​അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്. ഇ​തി​ലും ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ടു​ക​ളു​ണ്ടാ​വും. ആ​ദ്യ റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 30നും ​ന​വം​ബ​ർ മൂ​ന്നി​നും മ​ധ്യേ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് ഫീ​സ് അ​ട​ച്ച് ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/ ലോ​ക്കി​ങ് മു​ത​ലാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. ന​വം​ബ​ർ ആ​റി​ന് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​ഖ്യാ​പി​ക്കും. 7-12 വ​രെ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട് ചെ​യ്ത് പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​നോ ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്ങോ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ​സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ ചോ​യ്സ് പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച് ന​വം​ബ​ർ 18ന് ​സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് പ്ര​സി​ദ്ധ​പ്പെ​ടു​ത്തും. 19-25 വ​രെ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം.

    സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കോ​ഴ്സു​ക​ളും

    അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ല​ഭ്യ​മാ​യ കോ​ഴ്സു​ക​ളും ​വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും കോ​ഴ്സു​ക​ളും തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത് ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ന​ട​ത്താം. എ​ല്ലാ സം​സ്ഥാ​ന/​കേ​ന്ദ്ര ഭ​ര​ണ പ്ര​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ഗ​വ​ൺ​മെ​ന്റ്/​എ​യ്ഡ​ഡ് സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ​യും ബി.​എ.​എം.​എ​സ്/​ബി.​എ​സ്.​എം.​എ​സ്/​ബി.​യു.​എം.​എ​സ്/​ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ 15 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ൾ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട​യി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ന​ട​ത്തും.

    ബ​നാ​റ​സ് ഹി​ന്ദു സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല വാ​രാ​ണ​സി, ഐ.​ടി.​ആ​ർ.​എ ജാം​ന​ഗ​ർ, നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ആ​യു​ർ​വേ​ദ (ജ​യ്പു​ർ/​പ​ഞ്ച​കു​ല) എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ ബി.​എ.​എം.​എ​സ് കോ​ഴ്സി​ൽ 100 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി​യി​ൽ ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ് കോ​ഴ്സി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ സീ​റ്റി​ലും നാ​ഷ​ന​ൽ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ട് ഓ​ഫ് സി​ദ്ധ ചെ​ന്നൈ​യി​ലെ ബി.​എ​സ്.​എം.​എ​സ് കോ​ഴ്സി​ൽ മു​ഴു​വ​ൻ സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഗോ​വ​യി​ലെ എ.​ഐ.​ഐ.​എ​യി​ലെ ബി.​എ.​എം.​എ​സ് കോ​ഴ്സി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റി​ലും അ​രു​ണാ​ച​ൽ​പ്ര​ദേ​ശി​ലെ നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റേ​ൺ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ലെ ബി.​എ.​എം.​എ​സ് കോ​ഴ്സി​ൽ 50 സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും അ​ലീ​ഗ​ഢ് മു​സ്‍ലിം സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ബി.​യു.​എം.​എ​സ് കോ​ഴ്സി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും നോ​ർ​ത്ത് ഈ​സ്റ്റേ​ൺ ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട് ഓ​ഫ് ആ​യു​ർ​വേ​ദ/​ഹോ​മി​യോ​പ്പ​തി ഷി​ല്ലോ​ങ്ങി​ലെ ബി.​എ.​എം.​എ​സ്, ബി.​എ​ച്ച്.​എം.​എ​സ് കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ൽ 50 ശ​ത​മാ​നം സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും ഐ.​ടി.​ആ​ർ.​എ ജാം​ന​ഗ​റി​ലെ ബി.​ഫാം (ആ​യു​ർ​വേ​ദ) കോ​ഴ്സി​ൽ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട സീ​റ്റു​ക​ളി​ലും എ.​എ.​സി.​സി.​സി യു.​ജി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് വ​ഴി​യാ​ണ് പ്ര​വേ​ശ​നം.‘നീ​റ്റ്-​യു.​ജി 2025’ൽ ​യോ​ഗ്യ​ത നേ​ടി​യ​വ​ർ​ക്ക് കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. മെ​റി​റ്റും ചോ​യ്സും പ​രി​ഗ​ണി​ച്ചാ​ണ് സീ​റ്റ് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ്.

    ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മം

    മൂ​ന്ന് മു​ഖ്യ റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലും ​സ്ട്രേ ​വേ​ക്ക​ൻ​സി ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ലും ഓ​രോ ഘ​ട്ട​ത്തി​ലും പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​തി​യ ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ആ​വ​ശ്യ​മാ​ണ്. ഒ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്ക് ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് പു​തു​താ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാം. ഈ ​ര​ണ്ട് റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ലും ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യാ​ത്ത​വ​ർ​ക്കും മൂ​ന്നാം റൗ​ണ്ടി​ലേ​ക്ക് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്ത് അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ത​ട​സ്സ​മി​ല്ല.

    വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യി​ലെ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ച്ചാ​വ​ണം ഓ​ൺ​ലൈ​നി​ൽ ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ പാ​സ്​​വേ​ർ​ഡ് ര​ഹ​സ്യ​മാ​യി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് രേ​ഖ​ക​ളൊ​ന്നും അ​പ് ലോ​ഡ് ചെ​യ്യേ​ണ്ട​തി​ല്ല. സ​മ​യ ബ​ന്ധി​ത​മാ​യി ര​ജി​സ്ഷ്രേ​ൻ ഫീ​സ് പേ​മെ​ന്റ് ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ്/​ലോ​ക്കി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്ക​ണം. മു​ൻ​ഗ​ണ​നാ​ക്ര​മ​ത്തി​ൽ കോ​ള​ജ്, കോ​ഴ്സ്, ​ചോ​യ്സു​ക​ൾ എ​ത്ര​വേ​ണ​മെ​ങ്കി​ലും ന​ൽ​കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ലോ​ക്ക് ചെ​യ്തു​ക​ഴി​ഞ്ഞ് പ്രി​ന്റ് എ​ടു​ത്ത് സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം.

    ര​ജി​സ്​​ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്

    ര​ണ്ടു​ത​രം ഫീ​സു​ക​ളാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ സ​മ​യ​ത്ത് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഒ​ന്നാ​മ​ത്തേ​ത് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സ്. ജ​ന​റ​ൽ/​ഇ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ​സ്/​ഒ.​ബി.​സി നോ​ൺ​ക്രീ​മി​ലെ​യ​ർ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 1000 രൂ​പ. എ​സ്.​സി/​എ​സ്.​ടി/​പി.​ഡ​ബ്ല്യു.​ഡി വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് 500 രൂ​പ മ​തി. എ​ന്നാ​ൽ, ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​പ്പെ​ടു​ന്ന​വ​രും 5000 രൂ​പ​യാ​ണ് ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ ഫീ​സാ​യി ന​ൽ​കേ​ണ്ട​ത്.

    ര​ണ്ടാ​മ​ത്തേ​ത് തി​രി​കെ ല​ഭി​ക്കാ​വു​ന്ന സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി മ​ണി. സ​ർ​ക്കാ​ർ, എ​യ്ഡ​ഡ് കോ​ള​ജു​ക​ളി​ലെ അ​ഖി​ലേ​ന്ത്യ ക്വോ​ട്ട/ കേ​ന്ദ്ര സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല/ ദേ​ശീ​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ല്ലാ​വി​ഭാ​ഗ​ക്കാ​ർ​ക്ക് സെ​ക്യൂ​രി​റ്റി മ​ണി 20,000 രൂ​പ​യാ​ണ്. ക​ൽ​പി​ത സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക​ളി​ലേ​ക്ക് 50,000 രൂ​പ​യും. നെ​റ്റ് ബാ​ങ്കി​ങ്, ക്രെ​ഡി​റ്റ്/​ഡെ​ബി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ്-​യു.​പി.​ഐ മു​ഖേ​ന ഫീ​സ് അ​ട​ക്കാം. ഫീ​സ് അ​ട​ച്ചാ​ൽ മാ​ത്ര​മേ ചോ​യ്സ് ഫി​ല്ലി​ങ് ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യൂ.

    അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ്

    ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ടം അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് തൃ​പ്തി​യു​ള്ള പ​ക്ഷം അ​സ്സ​ൽ രേ​ഖ​ക​ൾ ഹാ​ജ​രാ​ക്കി പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാം. തൃ​പ്ത​ന​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ര​ണ്ടാം റൗ​ണ്ടി​ൽ സീ​റ്റ് അ​പ്​​​ഗ്ര​ഡേ​ഷ​നാ​യി സ​മ്മ​തം അ​റി​യി​ക്കാം. ഇ​നി ല​ഭി​ച്ച സീ​റ്റി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് താ​ൽ​പ​ര്യ​മി​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ ‘ഫ്രീ ​എ​ക്സി​റ്റ്’ ഓ​പ്ഷ​ൻ വി​നി​യോ​ഗി​ച്ച് തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടി​യ സീ​റ്റ് വേ​ണ്ടാ​ത്ത​പ​ക്ഷം ര​ണ്ടാം അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ന് മു​മ്പ് ഫ്രീ ​എ​ക്സി​റ്റ് ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് തു​ട​ർ​ന്നു​ള്ള റൗ​ണ്ടു​ക​ളി​​ലെ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റി​ൽ പ​​െ​ങ്ക​ടു​ക്കാ​വു​ന്ന​താ​ണ്. ഇ​തി​ലേ​ക്ക് പു​തി​യ ചോ​യ്സു​ക​ൾ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രും. വി​ശ​ദ​മാ​യ അ​ലോ​ട്ട്മെൻറ് റി​പ്പോ​ർ​ട്ടി​ങ് വ്യ​വ​സ്ഥ​ക​ളും ച​ട്ട​ങ്ങ​ളും വി​വ​ര​ണ പ​ത്രി​ക​യി​ലു​ണ്ട്.

    പ്രവേശനത്തിന് ഹാ​ജ​രാ​ക്കേ​ണ്ട രേ​ഖ​ക​ൾ

    • പ്രൊ​വി​ഷ​ന​ൽ അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ലെ​റ്റ​ർ (ഇ​ത് എ.​എ.​സി.​സി.​സി പോ​ർ​ട്ട​ലി​ൽ​നി​ന്ന് ഡൗ​ൺ​ലോ​ഡ് ചെ​യ്യാം.)
    • നീ​റ്റ്, യു.​ജി 2025 പ​രീ​ക്ഷ​യു​ടെ അ​ഡ്മി​റ്റ് കാ​ർ​ഡ്
    • നീ​റ്റ്-​യു.​ജി 2025 സ്കോ​ർ കാ​ർ​ഡ്
    • ജ​ന​ന തീ​യ​തി​യു​ള്ള സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് (പ​ത്താം ക്ലാ​സ്‍ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റി​ൽ ജ​ന​ന തീ​യ​തി​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ അ​ത് മ​തി​യാ​കും)
    • ക്ലാ​സ് 10, 12 സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റു​ക​ളും മാ​ർ​ക്ക് ഷീ​റ്റു​ക​ളും
    • എ​ട്ട്​ ഫോ​ട്ടോ​ഗ്രാ​ഫു​ക​ൾ (നീ​റ്റ്-​യു.​ജി, AACCC യു.​ജി കൗ​ൺ​സ​ലി​ങ് അ​പേ​ക്ഷ​യി​ൽ പ​തി​ച്ച​തു​പോ​ലു​ള്ള​ത്)
    • ഐ.​ഡി പ്രൂ​ഫ് (ആ​ധാ​ർ/​പാ​ൻ​കാ​ർ​ഡ്/​ഡ്രൈ​വി​ങ് ലൈ​സ​ൻ​സ്/​വോ​ട്ട​ർ ഐ.​ഡി, പാ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്)
    • മെ​ഡി​ക്ക​ൽ ഫി​റ്റ്ന​സ് സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് (ര​ജി​സ്ട്രേ​ഷ​ൻ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ്രാ​ക്ടീ​ഷ​ണ​ർ നി​ർ​ദി​ഷ്ട ഫോ​റ​ത്തി​ൽ ന​ൽ​കി​യ​താ​വ​ണം.
    • അ​വ​സാ​നം പ​ഠി​ച്ച സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ട്രാ​ൻ​സ്ഫ​ർ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് (​ടി.​സി)
    • ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി, എ​സ്.​സി, എ​സ്.​ടി, ഒ.​ബി.​സി-​എ​ൻ.​സി.​എ​ൽ മു​ത​ലാ​യ സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് (ബാ​ധ​ക​മാ​യ​വ​ർ​ക്ക് മാ​ത്രം)
