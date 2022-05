സ്വപ്നനേട്ടത്തിലേക്ക് ചുവടുവെച്ച് ആൽഫ്രഡ്

cancel By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article പാ​ടി​യോ​ട്ടു​ചാ​ൽ (​ക​ണ്ണൂ​ർ): പ​ദ​വി​ക്കൊ​പ്പം ഐ.​എ.​എ​സ് എ​ന്ന മൂ​ന്ന​ക്ഷ​രം സ്വ​പ്നം ക​ണ്ട ഒ.​വി. ആ​ൽ​ഫ്ര​ഡ് പി​ന്തി​രി​യാ​ൻ കൂ​ട്ടാ​ക്കാ​തെ വീ​ണ്ടും സി​വി​ൽ സ​ർ​വി​സ് എ​ഴു​തി ആ ​സ്വ​പ്ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​ടു​ക്കു​ന്നു. ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ നേ​ടി​യ 301മ​ത് റാ​ങ്ക് ഇ​ത്ത​വ​ണ 57 ആ​യി പു​തു​ക്കി​യാ​ണ് ആ​ൽ​ഫ്ര​ഡ് ഐ.​എ.​എ​സ് ക​യ്യെ​ത്തി​പ്പി​ടി​ച്ച​ത്.

പാ​ടി​യോ​ട്ടു​ചാ​ല്‍ സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യ ഒ.​വി. ആ​ല്‍ഫ്ര​ഡ് ക​ഴി​ഞ്ഞ ത​വ​ണ ത​ന്റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്തെ ശ്ര​മ​ത്തി​ൽ 301ാം റാ​ങ്ക് നേ​ടി​യി​രു​ന്നു. ഐ.​എ.​എ​സ് നേ​ട​ണം എ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​മാ​ണ് വീ​ണ്ടും പ​രീ​ക്ഷ എ​ഴു​താ​ൻ പ്രേ​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഇ​പ്പോ​ൾ ഡ​ൽ​ഹി ഗാ​സി​യാ​ബാ​ദ് നാ​ഷ​ണ​ൽ പോ​സ്റ്റ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ട്രെ​യി​നി​ങ്ങി​ലാ​ണ്. പാ​ടി​യോ​ട്ടു​ചാ​ലി​ലെ ഒ​ര​പ്പാ​നി​യി​ല്‍ വി​ന്‍സെ​ന്റ്- ത്രേ​സ്യാ​മ്മ ദ​മ്പ​തി​ക​ളു​ടെ മ​ക​നാ​ണ്. ചെ​റു​പു​ഴ സെ​ന്റ് ജോ​സ​ഫ്സ് ഹൈ​സ്കൂ​ള്‍, സെ​ന്റ് മേ​രീ​സ് ഹൈ​സ്കൂ​ള്‍, തോ​മാ​പു​രം സെ​ന്റ് തോ​മ​സ് ഹ​യ​ര്‍ സെ​ക്ക​ന്‍ഡ​റി സ്കൂ​ള്‍ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​ണ് പ്രാ​ഥ​മി​ക വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം നേ​ടി​യ​ത്. ശേ​ഷം ബം​ഗ​ളു​രു ക്രൈ​സ്റ്റ് കോ​ള​ജി​ൽ​നി​ന്ന് ക​മ്പ്യൂ​ട്ട​ർ സ​യ​ൻ​സി​ൽ ബി​രു​ദം നേ​ടി. തു​ട​ര്‍ന്ന് ഒ​രു വ​ര്‍ഷം ഡ​ല്‍ഹി​യി​ല്‍ സോ​ഫ്റ്റ്‌ വെ​യ​ര്‍ എ​ൻ​ജി​നീ​യ​റാ​യി ജോ​ലി ചെ​യ്തു. പി​ന്നീ​ട് തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്തെ ഐ ​ലേ​ണ്‍ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ സി​വി​ല്‍ സ​ർ​വി​സ് പ​രി​ശീ​ല​നം നേ​ടു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. Show Full Article

