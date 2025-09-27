Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 27 Sept 2025 8:57 AM IST
    date_range 27 Sept 2025 8:57 AM IST

    അൽജാമിഅ അൽഇസ്‌ലാമിയ പരീക്ഷഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു

    അൽജാമിഅ അൽഇസ്‌ലാമിയ പരീക്ഷഫലം പ്രഖ്യാപിച്ചു
    ശാ​ന്ത​പു​രം: അ​ല്‍ജാ​മി​അ അ​ൽ​ഇ​സ്‍ലാ​മി​യ ഫാ​ക്ക​ല്‍റ്റി ഓ​ഫ് ലാം​ഗ്വേ​ജ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ന്‍സ്‌​ലേ​ഷ​നു കീ​ഴി​ലു​ള്ള പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്‌​സി​ന്റെ 2024-2025 ബാ​ച്ച് പ​രീ​ക്ഷ​ഫ​ലം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. പി. ​ജ​സ്ന ഒ​ന്നാം റാ​ങ്ക് ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. റാ​ഷി​ദ് മു​ശ്താ​ഖ് ര​ണ്ടാം റാ​ങ്കും പി. ​ലി​യാ​ന മൂ​ന്നാം റാ​ങ്കും നേ​ടി. ഫ​ലം അ​ൽ​ജാ​മി​അ വെ​ബ്സൈ​റ്റി​ൽ (www.aljamia.net)ൽ ​ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്ന് ഫാ​ക്ക​ല്‍റ്റി ഓ​ഫ് ലാം​ഗ്വേ​ജ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ട്രാ​ന്‍സ്‌​ലേ​ഷ​ൻ പ്രി​ൻ​സി​പ്പ​ൽ അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് പി.​ജി കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​റു​മാ​യി (ഫോ​ൺ: 9495809297) ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക.

    2024-2025 ബാ​ച്ച് പു​റ​ത്തി​റ​ങ്ങി മാ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ളി​ൽ​ത​ന്നെ ബാ​ച്ചി​ലെ മു​ഴു​വ​ൻ പേ​രും വി​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളി​ല​ട​ക്ക​മു​ള്ള സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത് അ​ൽ​ജാ​മി​അ ട്രാ​ൻ​സ്‌​ലേ​ഷ​ൻ കോ​ഴ്സി​ന്റെ പ്രാ​ധാ​ന്യം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്നു. പ്രാ​യോ​ഗി​ക പ​രി​ശീ​ല​ന​ത്തി​ന് ഊ​ന്ന​ല്‍ ന​ല്‍കി​യാ​ണ് പി.​ജി ഡി​പ്ലോ​മ കോ​ഴ്‌​സ് ഡി​സൈ​ന്‍ ചെ​യ്ത​ത്. സ്വ​ദേ​ശ​ത്തും വി​ദേ​ശ​ത്തും തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളു​ള്ള കോ​ഴ്‌​സ് അ​റ​ബി, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഭാ​ഷ​ക​ള്‍ക്ക് മു​ഖ്യ പ്രാ​ധാ​ന്യം ന​ല്‍കു​ന്നു. ഡി​ഗ്രി​യോ ത​ത്തു​ല്യ യോ​ഗ്യ​ത​യോ ഉ​ള്ള, ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്-​അ​റ​ബി ഭാ​ഷ​ക​ളി​ൽ സാ​മാ​ന്യ പ​രി​ജ്ഞാ​ന​മു​ള്ള​വ​ര്‍ക്ക് അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാം. അ​ടു​ത്ത ബാ​ച്ച് പ്ര​വേ​ശ​ന​ത്തി​ന് 2026 ഏ​പ്രി​ലി​ലാ​ണ് ര​ജി​സ്റ്റ​ർ ചെ​യ്യേ​ണ്ട​ത്. വി​ശ​ദ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക്: 9495809297, 9495140155

    TAGS:newsexam resultEducation NewsLatest News
    News Summary - Al-Jami'a Al-Islamia announces exam results
