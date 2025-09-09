Begin typing your search above and press return to search.
    Edu News
    Edu News
    9 Sept 2025 9:35 AM IST
    9 Sept 2025 9:35 AM IST

    കാർഷിക വാഴ്സിറ്റി ബിരുദ ഫീസ് ഘടന പരിഷ്കരിച്ചു

    Agricultural Varsity Degree Fee Structure Revised
    ​കേ​ര​ള മെ​ഡി​ക്ക​ൽ/​അ​നു​ബ​ന്ധ കോ​ഴ്സു​ക​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള പ്ര​വേ​ശ​ന ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കേ​ര​ള കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യു​ടെ കീ​ഴി​ലു​ള്ള ബി​രു​ദ കോ​ഴ്സു​ക​ളു​ടെ ഫീ​സ് ഘ​ട​ന പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച് വി​ജ്ഞാ​പ​ന​മി​റ​ക്കി. കീം 2025 ​ഒ​ന്നാം​ഘ​ട്ട അ​ലോ​ട്ട്മെ​ന്റ് ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഇ​നി പ​റ​യു​ന്ന നി​ര​ക്കി​ൽ ഫീ​സ് അ​ട​ക്കേ​ണ്ട​തു​ണ്ട്.

    ബി.​എ​സ് സി (​ഓ​ണേ​ഴ്സ്)- അ​ഗ്രി​ക​ൾ​ച​ർ, ഫോ​റ​സ്ട്രി, കോ​ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ ആ​ൻ​ഡ് ബാ​ങ്കി​ങ്, ക്ലൈ​മ​റ്റ് ചെ​യ്ഞ്ച് ആ​ൻ​ഡ് എ​ൻ​വ​യോ​​ൺ​മെ​ന്റ​ൽ സ​യ​ൻ​സ്, ബി.​ടെ​ക് ബ​യോ​ടെ​ക്നോ​ള​ജി-​വാ​ർ​ഷി​ക ഫീ​സ്-72,000 രൂ​പ. (സെ​മ​സ്റ്റ​ർ ഓ​രോ​ന്നി​ന് 36,000 രൂ​പ). ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച അ​റി​യി​പ്പ് പ്ര​വേ​ശ​ന പ​രീ​ക്ഷ ക​മീ​ഷ​ണ​റു​ടെ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക വെ​ബ്സൈ​റ്റാ​യ www.cee.kerala.gov.in ൽ .

