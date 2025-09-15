Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Edu News
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 8:43 AM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 8:43 AM IST

    കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല; അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും അ​വ​താ​ള​ത്തി​ൽ

    പ​ല സ്വാ​​ശ്ര​യ കോ​​ഴ്​​സു​ക​ളി​ലും പഠിക്കാൻ ആളില്ല
    കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല; അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​വും ഗ​വേ​ഷ​ണ​വും അ​വ​താ​ള​ത്തി​ൽ
    തൃ​ശൂ​ർ: ഫീ​സ്​ വ​ർ​ധ​ന, ഡി.​എ അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രി​ക്ക​ൽ, ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കാ​തി​രി​ക്ക​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ വി​ഷ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളും അ​ധ്യാ​പ​ക​ര​ട​ക്കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​രും ഒ​രു​പോ​ലെ സ​മ​ര​ത്തി​ന്​ ഇ​റ​ങ്ങി​യ​തോ​ടെ കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം താ​ളം തെ​റ്റി. അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളും ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും അ​വ​താ​ള​ത്തി​ലാ​ണ്.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക്​ വ​രു​മാ​നം വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ​യാ​രം​ഭി​ച്ച പ​ല സ്വാ​​ശ്ര​യ കോ​​ഴ്​​സു​ക​ളി​ലും ആ​ളി​ല്ലാ​ത്ത അ​വ​സ്ഥ​യു​മു​ണ്ട്. കാ​ലാ​വ​സ്ഥ മാ​റ്റം അ​ട​ക്കം പ്ര​ശ്ന​ങ്ങ​​ൾ നേ​രി​ടാ​ൻ​ ക​ർ​ഷ​ക​ർ​ക്ക്​ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​വും മി​ക​ച്ച വി​ത്തി​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കാ​നും കൂ​ടി ചു​മ​ത​ല​യു​ള്ള സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഇ​ത്ത​രം ഗ​വേ​ഷ​ണ​ങ്ങ​ളും വേ​ണ്ട​ത്ര വേ​ഗ​ത​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്നി​ല്ല.

    വൈ​സ്​ ചാ​ൻ​സ​ല​ർ ബി. ​അ​ശോ​കി​നെ​തി​രെ​യാ​ണ് പ്ര​തി​ഷേ​ധ​മു​യ​രു​ന്ന​ത്. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ഫീ​സ്​ മൂ​ന്നി​ര​ട്ടി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​താ​ണ്​ ഒ​ടു​വി​ലെ പ്ര​ശ്നം. തു​ട​ർ​ന്ന് എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​ക്ക്​ കീ​ഴി​ലെ കോ​ള​ജു​ക​ളി​ൽ പ​ഠി​പ്പു​മു​ട​ക്കി സ​മ​രം ന​ട​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ക​മ്മി​റ്റി അ​നു​വാ​ദ​മി​ല്ലാ​തെ​യാ​ണ്​ ഫീ​സ്​ വ​ർ​ധ​ന​യെ​ന്ന്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ന്നെ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി. യോ​ഗ​ത്തി​ൽ തീ​രു​മാ​നി​ക്കാ​ത്ത കാ​ര്യ​ങ്ങ​ൾ മി​നി​റ്റ്​​സി​ൽ എ​ഴു​തി ചേ​ർ​ത്താ​ണ്​ വി.​സി ഫീ​സ്​ വ​ർ​ധ​ന ന​ട​പ്പാ​ക്കി​യ​തെ​ന്നും അ​വ​ർ കു​റ്റ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു. ഫീ​സ്​ വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​ധി​കാ​രം വി.​സി​ക്ക്​ ന​ൽ​കി​യെ​ന്ന മി​നി​റ്റ്​​സി​ലെ പ​രാ​മ​ർ​ശം തെ​റ്റാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നെ​തി​രെ പ​രാ​തി ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്നും ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം ‘മാ​ധ്യ​മ’​ത്തോ​ട്​ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഓ​ണാ​വ​ധി​ക്ക്​ തൊ​ട്ടു​മു​മ്പാ​ണ് ബി​രു​ദ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ഫീ​സ്​ 12,000ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ 48,000 രൂ​പ​യാ​യും പി.​ജി. വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടേ​ത്​ 17,845ൽ ​നി​ന്ന്​ 49,500 രൂ​പ​യാ​യും പി.​എ​ച്ച്.​ഡി വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടേ​ത്​ 18,780ൽ ​നി​ന്ന്​ 49,990 രൂ​പ​യു​മാ​യി വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    കാ​ലി​ക്ക​റ്റും കേ​ര​ള​യും അ​ട​ക്കം നാ​ല്​ ശ​ത​മാ​നം ഫീ​സ്​ വ​ർ​ധ​ന വ​രു​ത്തി​യ​പ്പോ​ൾ 300 ശ​ത​മാ​ന​ത്തി​ന്​ മു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ലെ വ​ർ​ധ​ന. ഇ​തോ​ടെ ഇ​വി​ടെ സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശ​നം നേ​ടാ​ൻ ആ​ഗ്ര​ഹി​ച്ച ഒ​രു വി​ദ്യാ​ർ​ഥി പി​ൻ​വാ​ങ്ങു​ക​യും കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തി​രു​ന്നു.

    ഓ​ണ​ത്തി​ന്​ മു​മ്പ്​ സ​ർ​ക്കാ​ർ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച മൂ​ന്ന്​ ശ​ത​മാ​നം ഡി.​എ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ർ​ക്കും പെ​ൻ​ഷ​ൻ​കാ​ർ​ക്കും അ​നു​വ​ദി​ക്കാ​തി​രു​ന്ന വി.​സി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി​യി​ൽ അ​ധ്യാ​പ​ക​രും ഗ​വേ​ഷ​ക​രും അ​ട​ക്കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രും പ്ര​തി​ഷേ​ധ​ത്തി​ലാ​ണ്. ഈ ​വി​ഷ​യം എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടീ​വ്​ ക​മ്മി​റ്റി​ക്ക്​​ വി​ടു​ക​യാ​ണ്​ വി.​സി ചെ​യ്ത​ത്.

    ഫീ​സ്​ വ​ർ​ധ​ന: നാ​ളെ മ​ന്ത്രി​ത​ല ച​ർ​ച്ച

    തൃ​ശൂ​ർ: കാ​ർ​ഷി​ക സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല​യി​ൽ ഫീ​സ്​ കു​ത്ത​നെ വ​ർ​ധി​പ്പി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ എ​സ്.​എ​ഫ്.​ഐ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ത്തു​ന്ന സ​മ​രം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ക​യെ​ന്ന ല​ക്ഷ്യ​ത്തോ​ടെ ചൊ​വ്വാ​ഴ്ച മ​ന്ത്രി​ത​ല ച​ർ​ച്ച ന​ട​ക്കും. കൃ​ഷി മ​ന്ത്രി പി. ​പ്ര​സാ​ദ്, ഒ​ല്ലൂ​ർ എം.​എ​ൽ.​എ​യും റ​വ​ന്യൂ മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ കെ. ​രാ​ജ​ൻ എ​ന്നി​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി ​പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളും സ​ർ​വ​ക​ലാ​ശാ​ല അ​ധി​കൃ​ത​രും തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​ര​ത്ത് ച​ർ​ച്ച ന​ട​ത്തു​ക.

